Femicidio en Las Heras: el fiscal confirmó que la mujer recibió un disparo en el cuello

Una mujer de 27 años fue asesinada de un disparo este martes por la mañana en una vivienda del barrio Las Heras y por el hecho fue aprehendida su pareja, un hombre de 38 años, que habría intentado escapar del lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 10, en inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes. Un llamado al 911 alertó sobre una mujer herida de arma de fuego y personal de la comisaría decimosexta acudió rápidamente al lugar. La víctima fue trasladada a una sala de salud, aunque habría llegado sin vida.

En diálogo con 0223, el fiscal Carlos Russo explicó que al momento de la intervención policial "aparentemente, hubo una discusión de pareja entre un individuo masculino de treinta y pico de años y la joven. Vivían acá a media cuadra", señaló.

Según relató el funcionario, en el llamado al 911 advertían que se habían escuchado disparos y una persona estaba tendida en el suelo. "Concurrió personal policial, constató que había una mujer que yacía y la llevaron a atenderla a una sala de salud", explicó Russo.

Fue entonces cuando los efectivos detectaron al sospechoso en las inmediaciones. "Advirtieron la presencia de un sujeto en la esquina. Un vecino que estaba en la vereda lo señaló como la persona que habría participado de este suceso", contó el fiscal.

El hecho ocurrió cerca de las 10, en inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes.

El hombre intentó escapar y fue perseguido por los policías durante algunos metros. De acuerdo con Russo, llegó hasta una vivienda en la que intentó ingresar para evitar ser detenido. "Previo a ser aprehendido, se le cayó un arma de fuego en la vía pública que ya fue secuestrada", detalló.

Además los investigadores encontraron una segunda arma dentro del domicilio al que el acusado habría intentado ingresar.

Russo precisó además que la víctima presentaba "un disparo de arma de fuego en la zona del cuello". Por lo que quedaron secuestradas dos armas de fuego, cuyos calibres deberán ser determinados mediante las pericias correspondientes.

La pareja de la víctima, de 38 años, fue aprehendida cuando intentaba escapar del lugar.

La causa fue caratulada como femicidio

Consultado sobre la principal hipótesis de la investigación, Russo confirmó que desde el comienzo la causa fue encuadrada como femicidio, teniendo en cuenta el vínculo entre la víctima y el acusado y las circunstancias en las que se produjo el ataque.

En ese sentido, también indicó que los investigadores cuentan con el testimonio de un vecino que podría aportar información relevante sobre los momentos previos al ataque. "Aparentemente, le habrían avisado al sujeto que la mujer lo estaba esperando a la vuelta y este dijo que tenía intenciones de efectuarle un disparo de arma de fuego", relató Russo, aunque aclaró que esa versión todavía debe ser corroborada.

Por el momento, los investigadores tampoco han podido establecer con precisión todos los antecedentes del acusado. Consultado sobre si había recuperado recientemente la libertad, el fiscal respondió que seria chequeado una vez que se certificaran sus antecedentes.

Cómo continuará la investigación

Mientras los peritos trabajan en la escena, el acusado permanece aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. Russo anticipó que este martes será trasladado a la fiscalía para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal por el delito de femicidio.

Los investigadores tampoco han podido establecer con precisión todos los antecedentes del acusado.

"Tenemos que hacer pericias balísticas, la autopsia; si de la autopsia se recupera el proyectil que habría producido la muerte de esta persona, hacer los cotejos balísticos con las armas de fuego que tenemos secuestradas", explicó.

Uno de los principales objetivos de esas medidas será determinar cuál de las dos armas fue utilizada para matar a la mujer y establecer si existe correspondencia entre el proyectil y alguna de las armas secuestradas.

Al mismo tiempo, los investigadores procuraban reconstruir los minutos previos y posteriores al ataque a partir de nuevos testimonios. "Eso es lo que estamos tratando de relevar ahora", señaló Russo, y precisó que en el lugar trabajaban efectivos de la comisaría de jurisdicción y personal del Gabinete de Homicidios de la DDI.

El fiscal Carlos Russo anticipó las principales medidas que se realizarán para esclarecer el crimen.

La identidad de la víctima tampoco ha sido confirmada hasta el momento. El fiscal explicó que todavía no se presentaron familiares ni vecinos que pudieran identificarla y que se trabajaba con los registros de la sala de salud y, eventualmente, con sus huellas dactilares antes de la autopsia.

La investigación quedó así concentrada en determinar la mecánica del ataque, establecer cuál de las armas secuestradas fue utilizada y reunir las pruebas que permitan sostener la acusación contra la pareja de la víctima, quien permanece aprehendida a la espera de ser indagada por el fiscal.