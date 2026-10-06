Identificaron a la joven asesinada de un balazo en el cuello en el barrio Las Heras

Una joven de 27 años fue brutalmente asesinada este martes en el barrio Las Heras, luego de una discusión con su pareja en la que recibió un disparo en el cuello. El hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana en inmediaciones de Reforma Universitaria entre Morris y Güiraldes.

La víctima fue identificada como Rocío Aylén Núñez, quien murió en el lugar como consecuencia de la herida de arma de fuego. El servicio de emergencias había sido alertado a través de un llamado al 911 por una serie de disparos, pero cuando los efectivos llegaron, la joven ya no presentaba signos vitales.

Por el hecho fue imputado José Leonardo Cejas Urbistondo, de 39 años

Por el hecho fue imputado José Leonardo Cejas Urbistondo, de 39 años, quien era pareja de Núñez y, además, se encontraba prófugo en el marco de una causa por homicidio criminis causa ocurrida en enero. En ese episodio, un joven había recibido un disparo en el rostro cuando intentó evitar un asalto en el corralón donde trabajaba.

El pedido de captura contra Cejas Urbistondo había sido realizado por el fiscal Fernando Berlingeri y otorgado por el Juzgado de Garantías N° 5.

El fiscal Carlos Russo quedó a cargo de la investigación.

En el lugar del crimen, los investigadores secuestraron un revólver marca Orbea calibre .38 largo, sin número de serie, y otro marca Italo Gra calibre .32, también sin identificación. Ahora se busca determinar si alguna de las armas fue utilizada para asesinar a Núñez.

El fiscal Carlos Russo quedó a cargo de la investigación y trabaja para establecer con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias en las que se produjo el disparo que terminó con la vida de la joven.

El acusado, de 39 años, fue imputado por femicidio y tenía un pedido de captura vigente por otra causa de homicidio.

La causa fue caratulada como femicidio y Cejas Urbistondo será citado a declarar en las próximas horas.