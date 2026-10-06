Mató a la pareja de un balazo y lo atraparon cuando intentó escapar

Una mujer fue asesinada de un disparo en su casa del barrio Las Heras y por el hecho aprehendieron a su pareja, un hombre de 38 años, y secuestraron el arma que se habría empleado en el hecho.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró cerca de las diez de la mañana en la zona de Reforma Universitaria y Güiraldes: un llamado al 911 alertó sobre la situación y personal de la comisaría decimosexta acudió rápidamente al lugar.

Los efectivos y las autoridades de la dependencia constataron el deceso de la mujer –de 27 años- y lograron aprehender al acusado cuando intentaba darse a la fuga. “También secuestraron un arma de fuego que sería la empleada en el hecho”, informaron las fuentes consultadas.

Una primera identificación del imputado descartó que existieran medidas restrictivas o denuncias previas por violencia de género.

Personal policial trabaja en el lugar bajo las órdenes del fiscal Carlos Russo que se hizo presente en el lugar.