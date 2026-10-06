Matar en un asalto: la causa por la que buscaban al sujeto que asesinó a la pareja en el barrio Las Heras

El detenido era buscado por el asesinato del joven comerciante Darío Tapia.

El sujeto de 39 años acusado de matar a Aylén Rocío Nuñez de un balazo en el cuello en inmediaciones de su casa en el barrio Las Heras y que fue detenido cuando intentaba escapar registraba un pedido de captura activo en el marco del asesinato de un comerciante tras un robo en diciembre del año pasado.

Luego de que autoridades policiales identificaran al detenido en inmediaciones de las calles Reforma Universitaria y Güiraldes era José Cejas Urbistondo, se confirmó que registraba un pedido de captura activo solicitado por el Juzgado de Garantías N° 5 en el marco de una causa por homicidio criminis causa y robo agravado por uso de arma de fuego, en poblado y en banda.

Así fue detenido este martes el hombre de 39 años que asesinó a su novia de 27.

Ese hecho investigado por el fiscal Fernando Berlingeri comenzó el 18 de diciembre del 2025, cuando un par de delincuentes ingresaron al corralón ubicado en Fortunato de la Plaza y Mac Gaul y le dispararon en el rostro a Darío Tapia, para luego escapar con una cantidad no precisada de dinero.

Cuatro días después, los hermanos Carrizo fueron aprehendidos durante dos allanamientos en una vivienda en San Salvador al 8600 y una precaria construcción en Tripulantes del Fournier y Polonia, donde secuestraron el VW Gol de color verde que se habría empleado en el robo.

El corralón donde fue asesinado Darío Tapia, en el barrio Bosque Grande.

La esposa de uno de los hermanos, apodada “Didi”, quedó en libertad durante el proceso, aunque la incorporación de nuevas pruebas permitió solicitar su captura junto a la de Cejas Urbistondo.

De esta manera, la responsabilidad del crimen de Tapia recaería, según la línea de investigación, en uno de los dos hermanos Carrizo, en la mujer que permanece prófuga y en el detenido este martes que asesinó a su pareja de un disparo.

El arma empleada en el femicidio de este martes.

En caso de confirmarse esa hipótesis de la fiscalía, los dos delitos imputados a Cejas Urbistondo tienen como pena en expectativa la prisión perpetua.