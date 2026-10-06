Iba a hacerse diálisis, la clínica le mandó un remis y murió de un ACV al caer del auto

Un trágico episodio de negligencia médica en la provincia de Buenos Aires terminó con un histórico fallo judicial luego de que una paciente perdiera la vida al ser trasladada de forma irregular para un tratamiento de rutina. La víctima, de 69 años, acudía tres veces por semana a un centro de salud para someterse a sesiones de diálisis y falleció tras sufrir una fuerte caída al descender del vehículo. La Justicia determinó la responsabilidad de los profesionales y la clínica interviniente por no garantizar un transporte apto ni la atención posterior urgente.

Cómo fue el episodio de negligencia médica de la clínica

El hecho se desencadenó cuando la institución médica decidió enviar un remís particular para buscar a la mujer en lugar de disponer de una ambulancia equipada, argumentando motivos de restricción económica. Al llegar a las instalaciones del centro de salud, la paciente perdió el equilibrio desde su silla de ruedas y se golpeó gravemente la cabeza contra la vereda. A pesar de la severidad del impacto y de exhibir signos clínicos preocupantes en el lugar, el personal médico procedió a conectarla al equipamiento sin realizar evaluaciones previas.

Pese al dolor de cabeza, el hospital la mandó a su casa.

Durante la jornada dentro del establecimiento, la paciente presentó síntomas críticos como vómitos con sangre y pérdida momentánea de la conciencia frente a los profesionales. Sin embargo, en lugar de disponer una derivación urgente a una guardia de alta complejidad para efectuar estudios de imágenes, la clínica la envió de regreso a su domicilio sin informar lo sucedido a la familia. Horas más tarde debió ser internada de urgencia en un centro asistencial, donde falleció como consecuencia de un hematoma subdural agudo derivado del traumatismo.

La investigación judicial analizó de manera minuciosa el accionar del centro médico y concluyó que existió una omisión grave en los protocolos de asistencia y evaluación. Las pericias forenses resultaron determinantes al establecer que los síntomas exigían una intervención médica inmediata para frenar el cuadro cerebrovascular. La magistrada del caso remarcó en el fallo que el médico tratante y la institución actuaron con negligencia al omitir los estudios complementarios y no suspender el procedimiento ante el deterioro de la mujer.

La familia recibió $4 millones de compensación.

Tras constatar las irregularidades cometidas, el Fuero Civil y Comercial ordenó resarcir económicamente a los familiares de la víctima con más de 4 millones de pesos por los daños causados y los gastos ocasionados. La resolución judicial desestimó cualquier tipo de responsabilidad operativa sobre el chofer del vehículo contratado al considerar que la caída no respondió a una maniobra culposa. La indemnización fijada deberá ser afrontada de forma conjunta por el centro de hemodiálisis, el profesional demandado y la compañía aseguradora correspondiente.