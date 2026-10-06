Terminó una era: se fue el "Último Tango" de Leo Messi

Es todo nostalgia. Es recordar lo que se vivió en los últimos 21 años: lo bueno, lo malo, lo muy malo, lo muy bueno y lo excelente. Se terminó la era de Lionel Messi en la Selección Argentina y, con esto, una etapa imposible de olvidar, un vacío que nunca se va a llenar. O sí. Todos pensamos que después de Maradona no iba a haber otro igual y llegó él para demostrarnos que se podía. Argentina le ganó 3 a 0 a Benín pero es una anécdota. El capitán jugó su último partido con la camiseta celeste y blanca y no hay mucho más para decir: ¡Gracias Leo!

Durante la primera mitad, el conjunto africano ofreció una firme resistencia táctica y generó opciones claras que exigieron intervenciones determinantes del arquero Emiliano Martínez para mantener el marcador en cero. Por su parte, Messi dispuso de ocasiones para abrir el marcador, aunque sin lograr concretar.

El trámite del partido cambió drásticamente en el inicio del complemento, ya que a los tres minutos del segundo tiempo, Messi ejecutó un tiro de esquina preciso que Nicolás Otamendi conectó en el área chica para establecer el 1 a 0. Tras el gol, el veterano defensor fue sustituido y ovacionado por el público, motivo con el que concluyó de este modo su trayectoria con la camiseta nacional.

Posteriormente, con las modificaciones dispuestas por el director técnico Lionel Scaloni, Argentina encontró mayores espacios en la defensa rival. Messi asistió a Nico Paz, quien definió con un remate de zurda al segundo palo para sellar el 2 a 0 y, con este pase, el capitán alcanzó las 70 asistencias en su historial con el equipo argentino.

El marcador final se concretó tras una falta dentro del área cometida sobre Agustín Giay, cuando el árbitro sancionó la pena máxima y Messi ejecutó el penal engañando al arquero rival hacia la izquierda para registrar el 3 a 0 definitivo.