Lionel Messi: "Hoy es el día más triste de mi carrera"

Patricio Rey y los Redonditos de Ricota dijeron que "las despedidas son esos dolores dulce". La de Lionel Messi no es la excepción. Es dulce por lo linda, pero duele. A todos nos duele. Pero a él más que nadie. Porque en el medio del Monumental, se paró, agarró el micrófono y le habló a todos los que estaban ahí y a todos los que lo miramos por televisión, con lágrimas en los ojos como los que mostraban en la tribuna y sus propios compañeros.

"Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo, no me queda más que agradecer, como dije en la carta de despedida", empezó con el recuerdo de su pérdida más grande, hace poco más de un mes.

Depués se metió en su etapa en la Selección: "Fue un orgullo muy grande para mí vestir esta camiseta en los últimos 20 años, incluso en los momentos malos que también los hemos pasado. No venir más va a ser es un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toa la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", reconoció.

Pero Messi también es grande por saber cerrar los ciclos, irse por la puerta grande y tirar a la basura las teorías conspiranoicas insólitas que buscaron instalar después del Mundial: "Fue mucho lo que pudimos vivir, estuvimos cerca de cumplir de nuevo el sueño nuestro y de todos los argentinos. La realidad es que no pasó nada raro como se dice, dimos todo, el partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros, a nivel de piernas, a nivel emocional. La peleamos como hicimos siempre", dijo de manera contundente.

Además de los actuales, como hizo siempre cuando las cosas empezaron a salir, se acordó de los compañeros de sus etapas en la Selección en la que no se consiguieron los objetivos. "La peleamos siempre con ellos, con los que nos tocó ganar, y con todos los otros, aunque no pudimos ganar, quiero que sepan que no se nos dio, pero siempre dejaron todo por esta camiseta", aseguró.

A ellos (los compañeros) quiero "agradecer por todo el tiempo que me tocó compartir con este grupo, que me hicieron cumplir mi sueño de chiquito, de ser Campeón del Mundo, de América, de la Finalissima. Competimos en todos lados y es un orgullo porque son guerreros que dejaron la vida por esta camiseta".

Antes del final, contó que ahí vivió dos momentos que quedarán para siempre grabados en su vida: "En este lugar viví uno de los días más felices de mi vida, el primer partido después del Mundial de Qatar. Ese día va a quedar en la historia mía, de ellos (los compañeros) y de toda mi familia. Hoy nuevamente acá me toca vivir el día más triste de mi carrera, porque me toca decir adiós a la selección y nunca hubiera querido irme".

Pero también dejó un mensaje muy importante para el futuro. "A partir de ahora voy a estar ahí, con todos ustedes, alentando a estos chicos y a todos los que vengan. Porque vendrán momentos duros, no es normal lo que vivimos el último tiempo, y ahí es cuando más hay que estar unidos. Y si ganamos lo que ganamos es por eso, y se los dije en la última charla. Lo más importante es tener un grupo fuerte. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto", expresó.

El cierre, envuelto en aplausos fue claro: "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido este sueño junto con ustedes".