Los detenidos en el "point" de las 1200 dosis se negaron a declarar

Los dos mayores detenidos el jueves por la tarde en un “point” del barrio Jorge Newbery con 1200 dosis de cocaína fraccionada se negaron a declarar este viernes en Tribunales y fueron trasladados nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que los sujetos de 20 y 39 se entrevistaron con miembros de la defensa oficial y no quisieron dar su versión de los hechos ante la fiscal Daniela Ledesma que les imputa el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al término de la presentación de los imputados en el segundo piso de Tribunal, desde la fiscalía de Estupefacientes le pidieron al Juez de Garantías Juan Tapia que convierta la aprehensión de ambos en detención y que permanezcan alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como se adelantó, los dos imputados y un adolescente de 16 fueron reducidos por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas tras irrumpir en una vivienda en Pigüé al 2600: ese inmueble ya había sido allanado el 13 de mayo y el 11 de agosto pasados, en el marco de otras denuncias.

El "point" fue derrumbado.

Durante el operativo en el que secuestraron la droga, más de 1.200.000 pesos, celulares; un pistolón calibre .14, que se encontraba en condición de uso apto para el disparo y varios proyectiles de diversos calibres, también allanaron otra vivienda ubicada en calle Gascón al 8800.

Junto a los dos mayores se aprehendió a un adolescente de 16 fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán en el marco de una causa ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.