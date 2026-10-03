Asociación ilícita mixta: José Luis Segovia acordó siete años de prisión como jefe de la organización

Segovia estuvo al frente de la Jefatura Departamental durante el período en el que se investigaron los hechos.

José Luis Segovia, el exjefe policial acusado de encabezar una estructura integrada por policías y civiles, acordó una pena de siete años de prisión en la causa que investiga el funcionamiento de esa organización. El convenio también contempla la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El acuerdo deberá ser analizado y homologado por un nuevo Tribunal Oral en lo Criminal antes de que pueda dictarse la sentencia.

El acuerdo fue firmado el 1° de octubre por Segovia, su abogado defensor, Martín Bernat, y el fiscal general adjunto Marcos Pagella. El excomisario mayor, detenido en la Unidad Penal 44 de Batán, expresó su conformidad con la calificación legal y la pena acordada.

El próximo paso será el sorteo de un nuevo Tribunal Oral en lo Criminal, que deberá analizar el convenio y resolver si corresponde aceptarlo. Hasta entonces, la pena acordada entre las partes no constituye una condena dictada por la Justicia.

El excomisario mayor permanece detenido mientras avanza la causa por la organización integrada por policías y civiles.

La calificación aceptada por Segovia lo ubica como jefe de la asociación ilícita, el lugar que la acusación le atribuyó dentro de la estructura investigada.

El lugar de Segovia en la causa

La investigación puso el foco en una estructura que, según la acusación, combinaba la participación de policías y civiles en distintas maniobras vinculadas con recaudación ilegal, protección y encubrimiento.

Uno de los principales puntos investigados fue el funcionamiento de los denominados “arbolitos” en la avenida Luro, donde se desarrollaba el circuito informal de compra y venta de dólares. La acusación incluyó presuntas exigencias de dinero a los cambistas a cambio de permitirles trabajar.

El expediente también abordó distintos episodios en los que la estructura policial habría sido utilizada para intervenir en investigaciones y favorecer maniobras de encubrimiento.

Segovia quedó señalado como la persona que ocupaba la posición superior dentro de ese esquema. Durante el período investigado había estado al frente de la DDI y posteriormente de la Jefatura Departamental, desde donde ejercía la máxima autoridad policial del distrito.

La acusación incluyó, además de la asociación ilícita, hechos vinculados con exacciones ilegales, encubrimiento, falsificación de documentación pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal.

Los otros cinco acuerdos

El juicio abreviado de Segovia se suma a otros cinco acuerdos celebrados dentro de la misma causa. En esos casos, las penas fueron de entre tres años de prisión en suspenso y seis años de cumplimiento efectivo.

El comerciante Jorge Javier “Ruso” Toletti recibió seis años de prisión. Los expolicías Christian Adalberto Holtkamp y Gastón Daniel Moraña fueron condenados a cinco años y dos meses y tres años y cuatro meses, respectivamente.

También recibieron condenas los expolicías Javier Martín González, a tres años y dos meses, y Héctor Sabino Sosa, a tres años de prisión en suspenso.

Segovia se encuentra alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y ahora deberá esperarse la resolución del Tribunal que analice el acuerdo.

En esos acuerdos, los acusados aceptaron distintos grados de participación dentro de la asociación ilícita. En el caso de Segovia, el acuerdo contempla la calificación de jefe de la organización y una pena de siete años.

El convenio todavía debe atravesar la instancia judicial. El Tribunal que resulte sorteado deberá evaluar sus términos y, si lo homologa, dictar la sentencia correspondiente.