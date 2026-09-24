"En cinco estoy": L Gante trae toda la cumbia 420 a Mar del Plata
El referente de la cumbia 420 se presentará en Mar del Plata con una fecha imperdible este fin de semana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El after show de La Joaqui tendrá nada menos que a L-Gante como figura principal. El máximo referente de la Cumbia 420 se presentará este sábado desde las 23:30 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi al 4800) junto a El más berraco y la CreamParty.
Desde la organización indicaron que, quienes hayan adquirido su entrada para el show previo de la intérprete de Butakera, pueden quedarse al show de Keloke.
El recital de Keloke es apto para mayores de 18 años y aseguran que es una fecha imperdible para los fanáticos del género.
El cantante no visita Mar del Plata desde enero de este año cuando reunió a una gran cantidad de fanáticos que disfrutaron de una noche vibrante.
Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.
Temas
Lo más
leído