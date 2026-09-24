"En cinco estoy": L Gante trae toda la cumbia 420 a Mar del Plata

El cantante se presenta este sábado en BrewHouse

El after show de La Joaqui tendrá nada menos que a L-Gante como figura principal. El máximo referente de la Cumbia 420 se presentará este sábado desde las 23:30 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi al 4800) junto a El más berraco y la CreamParty.

El cantante se presenta este sábado en BrewHouse

Desde la organización indicaron que, quienes hayan adquirido su entrada para el show previo de la intérprete de Butakera, pueden quedarse al show de Keloke.

El recital de Keloke es apto para mayores de 18 años y aseguran que es una fecha imperdible para los fanáticos del género.

El cantante no visita Mar del Plata desde enero de este año cuando reunió a una gran cantidad de fanáticos que disfrutaron de una noche vibrante.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.