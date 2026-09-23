La mística ricotera llega al puerto con un show especial en BrewHouse

La banda se presenta este viernes.

Este fin de semana BrewHouse será escenario de un tributo ricotero imperdible. Desde las 21 de este viernes, Etiqueta Negra llenará de mística el escenario de Diagonal Garibaldi al 4800.

La banda "encenderá el escenario y hará cantar todos los clásicos ricoteros" y, previamente, Fantasía o Realidad, banda tributo a Callejeros hará lo propio.

"Etiqueta negra" es una banda tributo a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, formada en el año 2003, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. la misma ciudad que parió a Patricio Rey.

La banda se presenta este viernes

Está conformada por Gaston Trombini en voz, Juan González en primera guitarra, Mauro Berisa en saxo, Martín Díaz en guitarra rítmica, Federico Pascoli en bajo, Santiago Rogatti en batería y Federico Machi en teclados.

Las entradas son gratuitas y deben reservarse por por sistema Cultutickets.