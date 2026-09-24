Padre e hija detenidos por narcomenudeo: secuestran cocaína, armas y autos
Secuestraron distintos elementos por un valor de 42 millones de pesos. Registraron en video el operativo a cargo de Prefectura Naval Argentina (PNA).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una denuncia anónima a la línea 134 del Ministerio Seguridad Nacional derivó en un par de allananamientos donde detuvieron a un hombre y su hija acusados de comercializar estupefacientes.
Fue personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) el que realizó dos operativos y secuestró una cantidad no precisada de cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y vehículos, entre otros elementos de interés para la causa.
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Santiago Inchausti, con intervención de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal federal Santiago Eyherabide.
"Los allanamientos fueron desarrollados de manera simultánea por la fuerza y se concretaron en dos domicilios ubicados en el barrio El Progreso", informaron fuentes oficiales.
Además de la droga, incautaron dos armas de fuego y una pistola de gas comprimido, más de 170 municiones y cartuchos de distintos calibres, una picana eléctrica, tres vehículos, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, dispositivos electrónicos y documentación, entre otros elementos de interés para la causa, superando el aforo total de lo incautado durante los operativos los 42 millones de pesos.
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