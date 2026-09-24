Padre e hija detenidos por narcomenudeo: secuestran cocaína, armas y autos

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima.

Una denuncia anónima a la línea 134 del Ministerio Seguridad Nacional derivó en un par de allananamientos donde detuvieron a un hombre y su hija acusados de comercializar estupefacientes.

Incautaron drogas, armas, municiones y vehículos, entre otros elementos.

Fue personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) el que realizó dos operativos y secuestró una cantidad no precisada de cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y vehículos, entre otros elementos de interés para la causa.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Santiago Inchausti, con intervención de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal federal Santiago Eyherabide.

"Los allanamientos fueron desarrollados de manera simultánea por la fuerza y se concretaron en dos domicilios ubicados en el barrio El Progreso", informaron fuentes oficiales.

No fue precisada la cantidad de cocaína secuestrada en el procedimiento.

Además de la droga, incautaron dos armas de fuego y una pistola de gas comprimido, más de 170 municiones y cartuchos de distintos calibres, una picana eléctrica, tres vehículos, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, dispositivos electrónicos y documentación, entre otros elementos de interés para la causa, superando el aforo total de lo incautado durante los operativos los 42 millones de pesos.