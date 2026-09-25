Familiares de los kayakistas desaparecidos y un desgarrador pedido: "Que los busquen"

La hija de uno de los kayakistas perdidos pidió que se brinde toda la información posible para ayudar.

La búsqueda de Oscar Barbero, de 64 años, y Félix Mendieta, de 43, continúa frente a las costas de Santa Teresita, mientras sus familias mantienen las gestiones para intentar obtener alguna noticia sobre su paradero. En ese contexto, Camila Barbero, hija de Oscar, pidió mantener activa la difusión del caso y que cualquier persona que haya visto algo se comunique con Prefectura.

“Quiero pedir si alguien tiene alguna información o vio algo, que se comunique con Prefectura. Lo mínimo que sea puede servir”, expresó la mujer en diálogo con la radio costera FM La Marea.

Según contó, mientras continúa el operativo oficial, los familiares también realizan gestiones por su cuenta para intentar encontrar algún indicio que permita conocer qué ocurrió con los dos hombres, desaparecidos desde el lunes 21 de septiembre luego de ingresar al mar en kayak.

El operativo de búsqueda sigue vigente.

Entre esas acciones, la familia contrató una avioneta que realizó vuelos de búsqueda durante los últimos días, aunque sin obtener resultados. Además, esperan poder contar nuevamente con colaboración desde Uruguay para ampliar los rastrillajes.

“Nosotros seguimos sin novedades y haciendo todo lo posible para encontrarlos”, afirmó Camila.

La hija de uno de los kayakistas perdidos pidió que se brinde toda la información posible para ayudar.

La hija de Barbero también relató la incertidumbre que atraviesa la familia desde que tomó conocimiento de la desaparición. Según explicó, se enteraron varias horas después de que se perdiera el contacto con los kayakistas y viajaron de urgencia desde Buenos Aires hacia La Costa.

“Nos enteramos 8 horas más tarde y por medio de otra persona”, señaló.

Oscar Barbero, oriundo de Valentín Alsina, y Félix Mendieta, de Rafael Calzada, ingresaron al mar durante la mañana del lunes frente a Santa Teresita. Dos horas después, uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para advertir que tenían dificultades para regresar a la costa.

Prefectura y Armada participan de las búsquedas desplegadas.

Desde entonces, Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina desplegaron medios por mar y aire para intentar localizarlos. El operativo se desarrolla en condiciones complejas por el viento, el oleaje y la baja visibilidad, según explicaron autoridades navales. Hasta el momento, no fueron encontrados.

“Quiero agradecer a todos los que colaboraron, nos ayudaron y nos siguen ayudando”, concluyó Camila.

Mientras la búsqueda continúa, desde la familia insistieron en un pedido concreto: cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante. Quienes hayan visto a los hombres, los kayaks o cualquier elemento que pueda aportar información deben comunicarse con Prefectura.