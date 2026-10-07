Femicidio de Rocío: postergaron la declaración del acusado

La declaración del detenido por el crimen de Aylén Rocío Núñez se postergó veinticuatro horas tras el pedido que hizo la defensa oficial que planteó que no se encontraba en condiciones fisicas de hacerlo.



José Cejas Urbistondo fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán y este jueves comparecerá ante el fiscal Carlos Russo que le imputa el delito de femicidio.

La primera parte del informe preliminar de autopsia que se completó el martes a la noche confirmó que Aylen Rocio Núñez recibió un solo disparo a corta distancia en dirección descendente que le atravesó la carótida y la yugular.

La tarea de Policía Científica se completó este miércoles y los profesionales rescataron el proyectil empleado. Ese hallazgo es fundamental para cotejar con los dos revólveres calibre .32 y .38 secuestrados en el lugar de los hechos.

Tal como adelantó 0223, tras un llamado al 911 personal de la comisaría decimosexta interceptó tras una breve persecución en inmediaciones de las calles Reforma Universitaria y Güiraldes al sujeto que había atacado a Aylén minutos antes en la vereda, a metros de la casa que compartían.

El hombre de 39 años quien registraba un pedido de captura activo solicitado por el Juzgado de Garantías N° 5 en el marco de una causa por homicidio criminis causa y robo agravado por uso de arma de fuego, en poblado y en banda.

Para los investigadores, Urbistondo es uno de los sujetos que a mediados de diciembre del año pasado cuando un par de delincuentes ingresaron al corralón ubicado en Fortunato de la Plaza y Mac Gaul y le dispararon en el rostro a Darío Tapia, para luego escapar con una cantidad no precisada de dinero.

Por ese hecho fueron aprehendidos dos hermanos y la esposa de uno de ellos, aunque el avance de la causa permite sacar a uno de ellos de la escena del crimen y colocar a Urbistondo.