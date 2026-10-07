Femicidio de Rocío: un solo balazo, a corta distancia que atravesó la yugular

La tarea de Policía Científica se completará este miércoles y los profesionales intentarán rescatar el proyectil empleado ya que no hallaron un orificio de salida.

La primera parte del informe preliminar de autopsia que se completó el martes a la noche confirmó que Aylen Rocio Núñez recibió un solo disparo a corta distancia en dirección descendente que le atravesó la carótida y la yugular.

La tarea de Policía Científica se completará este miércoles y los profesionales intentarán rescatar el proyectil empleado ya que no hallaron un orificio de salida. Ese hallazgo sería fundamental para cotejar con los dos revólveres calibre .32 y .38 secuestrados en el lugar de los hechos.

Tal como adelantó 0223, tras un llamado al 911 interceptaron tras una breve persecución en inmediaciones de las calles Reforma Universitaria y Güiraldes a José Cejas Urbistondo. La pareja de Rocío la había atacado minutos antes en la vereda, a metros de la casa que compartían.

El hombre de 37 años quien registraba un pedido de captura activo solicitado por el Juzgado de Garantías N° 5 en el marco de una causa por homicidio criminis causa y robo agravado por uso de arma de fuego, en poblado y en banda.

Para los investigadores, Urbistondo es uno de los sujetos que a mediados de diciembre del año pasado cuando un par de delincuentes ingresaron al corralón ubicado en Fortunato de la Plaza y Mac Gaul y le dispararon en el rostro a Darío Tapia, para luego escapar con una cantidad no precisada de dinero.

Por ese hecho fueron aprehendidos dos hermanos y la esposa de uno de ellos, aunque el avance de la causa permite sacar a uno de ellos de la escena del crimen y colocar a Urbistondo.



El imputado fue trasladado este miércoles a Tribunales y podría prestar declaración en ambas causas.