Femicidio de Rocío: un solo balazo, a corta distancia que atravesó la yugular
Así lo confirmó un adelanto del informe preliminar. Intentan recuperar el proyectil para cotejarlo con las armas secuestradas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La primera parte del informe preliminar de autopsia que se completó el martes a la noche confirmó que Aylen Rocio Núñez recibió un solo disparo a corta distancia en dirección descendente que le atravesó la carótida y la yugular.
La tarea de Policía Científica se completará este miércoles y los profesionales intentarán rescatar el proyectil empleado ya que no hallaron un orificio de salida. Ese hallazgo sería fundamental para cotejar con los dos revólveres calibre .32 y .38 secuestrados en el lugar de los hechos.
Tal como adelantó 0223, tras un llamado al 911 interceptaron tras una breve persecución en inmediaciones de las calles Reforma Universitaria y Güiraldes a José Cejas Urbistondo. La pareja de Rocío la había atacado minutos antes en la vereda, a metros de la casa que compartían.
El hombre de 37 años quien registraba un pedido de captura activo solicitado por el Juzgado de Garantías N° 5 en el marco de una causa por homicidio criminis causa y robo agravado por uso de arma de fuego, en poblado y en banda.
Para los investigadores, Urbistondo es uno de los sujetos que a mediados de diciembre del año pasado cuando un par de delincuentes ingresaron al corralón ubicado en Fortunato de la Plaza y Mac Gaul y le dispararon en el rostro a Darío Tapia, para luego escapar con una cantidad no precisada de dinero.
Por ese hecho fueron aprehendidos dos hermanos y la esposa de uno de ellos, aunque el avance de la causa permite sacar a uno de ellos de la escena del crimen y colocar a Urbistondo.
El imputado fue trasladado este miércoles a Tribunales y podría prestar declaración en ambas causas.
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