Agustín Neme se reincorporó al Concejo, pero pidió licencia hasta el 16 de octubre

Neme finalizó su interinato al frente del Municipio, fue reincorporado al Concejo pero solicitó otra licencia.

El regreso de Guillermo Montenegro a la intendencia de General Pueyrredon también formalizó la reincorporación de Agustín Neme al Concejo Deliberante, aunque el concejal no retomará por ahora sus funciones: pidió una nueva licencia que se extenderá hasta el próximo 16 de octubre.

La situación quedó formalizada este miércoles, luego de una serie de decretos del presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, que establecieron el cierre de la licencia de Montenegro y su regreso al Ejecutivo municipal, así como la finalización de la licencia que Neme había solicitado cuando asumió como intendente interino el pasado 10 de diciembre.

De esta manera, Neme volvió a quedar formalmente incorporado al cuerpo deliberativo, aunque en simultáneo solicitó una licencia por diez días antes de retomar su actividad legislativa. La decisión se produce luego de los casi diez meses que permaneció al frente del municipio.

Agustín Neme presidía el bloque oficialista al momento de dejar la banca e irse al Ejecutivo.

El movimiento también implicó la salida de Liliana Piccolo, quien durante este período ocupó la banca de Neme como concejal suplente. La dirigente del Pro, de estrecho vínculo político con Montenegro, se desempeñaba anteriormente en un cargo muy ligado al intendente, desde la Secretaría Privada.

Una vez que finalice la nueva licencia, Neme deberá retomar su lugar en el Concejo Deliberante, donde resta conocer cómo quedará su participación dentro del oficialismo en el legislativo. Cuando dejó su banca para asumir la intendencia, presidía el bloque Vamos Juntos, que posteriormente pasó a denominarse Pro y que actualmente conduce Julián Bussetti, otro referente del montenegrismo en el Concejo.

La nueva licencia por 10 días solicitada por Neme.

Montenegro destacó el trabajo de Neme

En su primera conferencia de prensa tras retomar la intendencia, Montenegro se refirió al desempeño de Neme durante los diez meses que estuvo al frente del Ejecutivo y destacó su trabajo durante el interinato, en un marco donde hizo un fuerte énfasis en su decisión de ponerse al frente de la gestión en seguridad.

“Agustín trabajó muy bien", sostuvo. Montenegro también se refirió al futuro de Neme dentro de su espacio y aseguró que continuará teniendo un lugar. “Siempre va a tener un lugar en el equipo porque nunca dejó de tenerlo”, afirmó, al ser consultado sobre el regreso del exintendente interino al Concejo Deliberante.

Guillermo Montenegro reasumió funciones de intendente y brindó una conferencia en el COM.

Al momento de afrontar las consultas de los medios marplatenses, Montenegro se mostró cuidadoso al explicar que su regreso a la intendencia no debe entenderse como un cuestionamiento a la gestión en materia de seguridad llevada adelante en estos 10 meses por el intendente interino Neme. “No tiene que ver con lo que estaba haciendo Agustín, sino con las decisiones que creo que debo tomar”, remarcó.