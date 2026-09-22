Taxistas pusieron fecha límite para reglamentar las apps de transporte

Los taxistas esperan que esta semana se reglamente la ordenanza que regula el transporte mediante aplicaciones en Mar del Plata.

A más de tres meses de la aprobación de la ordenanza que regula las apps de transporte en General Pueyrredon, el gobierno municipal sigue sin reglamentarla por lo que no se encuentra en plena vigencia, un plazo que recién comenzará a los 90 días de su promulgación. En ese marco, un sector de taxistas le puso fecha límite al Municipio y advirtió que, de no haber novedades antes del viernes, impulsarán un plan de lucha.

A través de un comunicado difundido este martes, la delegación Mar del Plata de la Federación Nacional de Conductores de Taxi informó que mantuvo una comunicación con el intendente Agustín Neme, quien -según señalaron- les aseguró que “esta semana sale la reglamentación de la ordenanza para el transporte con autos por aplicación”.

Los taxistas indicaron que tomarán este viernes como fecha límite. “De no haber novedades, realizaremos una reunión con todos los compañeros para definir cuál será el plan de lucha para lograrlo”, anticiparon.

El reclamo se sostiene desde que la ordenanza se aprobó el pasado 18 de junio. La demora en la reglamentación, sostienen, mantiene sin aplicación efectiva el nuevo esquema de regulación mientras los vehículos que trabajan mediante aplicaciones continúan operando sin los controles y límites que contempla la ordenanza.

La Federación Nacional de Conductores de Taxi advirtió que definirá un plan de lucha si no hay novedades antes del viernes.

“Realmente nosotros lo estamos sufriendo en la calle, con la libertad con la que se están manejando los autos con aplicación sin ningún tipo de límite ni control”, expresaron. La propia ordenanza establece que las disposiciones recién tendrán vigencia a los 90 días de la promulgación, por lo que con el actual estado de situación, la temporada de verano comenzará sin la normativa, un momento clave para los taxistas.

En ese sentido, desde la Federación apuntaron contra los controles municipales y aseguraron que los vehículos de aplicaciones incluso levantan pasajeros en las paradas de taxis. “Tránsito y Transporte no controla absolutamente nada porque hasta que no salga la reglamentación sigue vigente la Ordenanza 23.928”, señalaron.

El sector sostiene que los vehículos que trabajan mediante aplicaciones operan actualmente sin los controles y límites previstos por la nueva normativa.

Los taxistas pidieron que la reglamentación se concrete mediante un decreto del Ejecutivo y remarcaron que buscan que las nuevas reglas estén vigentes antes del inicio de la temporada de verano. “No queremos llegar al verano sin ningún tipo de control”, plantearon.

Finalmente, la organización apeló a la “buena voluntad” del intendente y sostuvo que el sector esperó para evitar profundizar el conflicto. “No queremos que se produzca en la calle el mismo incidente que se produjo en el Concejo. Es muy difícil convivir así, sin ningún tipo de reglas ni normas”, advirtieron.