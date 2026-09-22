El Municipio propone una nueva parada de taxis ante el crecimiento de un importante centro comercial

La iniciativa busca mejorar la cobertura del servicio en una zona comercial que experimentó un crecimiento en los últimos años.

Mientras desde el Concejo Deliberante se impulsa un relevamiento sobre las paradas de taxis, algunas en desuso o sin uso plena, una nueva propuesta para ampliar la cantidad de espacios de estacionamiento se suma a una presentada semanas atrás por el intendente Agustín Neme. En este caso, el proyecto contempla la instalación de un espacio exclusivo para vehículos de alquiler con taxímetro en la zona de avenida Edison y Arana y Goiri, en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

La iniciativa surgió a partir de solicitudes realizadas por distintos licenciatarios ante la Dirección General de Transporte. Según consta en el expediente, el planteo apunta a mejorar la cobertura del servicio en un sector que en los últimos años experimentó un crecimiento de su actividad comercial.

La nueva parada de taxis estaría ubicada en Arana y Goiri y avenida Edison, en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

El proyecto plantea establecer una parada fija con rotación libre sobre Arana y Goiri, en su intersección con avenida Edison, sobre la vereda de los números pares. El espacio tendría una extensión de 15 metros y permitiría el estacionamiento de hasta tres taxis. La ubicación fue analizada previamente por inspectores de la División Contralor de Transporte. De acuerdo con el expediente, los agentes se hicieron presentes en el lugar y determinaron que resulta factible instalar allí el estacionamiento destinado a los vehículos de alquiler.

Los fundamentos de la iniciativa remarcan particularmente la transformación que tuvo el centro comercial de avenida Edison. Según se señala, la actividad comercial se expandió hacia distintas cuadras de la zona y sumó una mayor diversidad de establecimientos.

En ese contexto, los impulsores del proyecto consideran que una nueva parada permitiría mejorar la accesibilidad para vecinos y clientes que concurren al sector y ampliar la cobertura del servicio de taxis en una zona alejada del centro de la ciudad.

El proyecto contempla un espacio de 15 metros de extensión y capacidad para tres taxis con rotación libre.

La propuesta establece además que el espacio deberá ser correctamente señalizado, demarcado y conservado de acuerdo con la normativa vigente. Para eso, deberá ajustarse a las disposiciones del Decreto 595/85 y de la Ordenanza 4471 y sus modificatorias.

La iniciativa se suma a otro proyecto reciente que propone crear una nueva parada de taxis en la zona de Plaza del Agua, en medio del debate que atraviesa el Concejo Deliberante sobre el reordenamiento de estos espacios en distintos puntos de Mar del Plata.