Atraparon a la “dealer” de San Jacinto: tenía cocaína fraccionada para la venta

Una investigación que comenzó durante el mes de agosto permitió allanar en las últimas horas una vivienda en el barrio San Jacinto y aprehender a una mujer de 38 de comercializar estupefacientes al menudeo.

Tras el aval del Juzgado de Garantías N°1 Mar del Plata, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas irrumpió en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 429 y 30 que había sido denunciada como punto de venta de estupefacientes.

En el lugar redujeron a la sospechosa –que registra procesos penales previos- y se secuestraron envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su comercialización, un celular y una cantidad no precisada de dinero.

La mujer tiene 38 años.

Autoridades policiales confirmaron que durante el desarrollo de las diligencias asignadas se efectuó la interceptación de compradores, en los denominados cortes previos, y se confirmó la hipótesis de las autoridades judiciales.

La mujer quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán y este jueves será trasladada a Tribunales para declarar ante la fiscal Daniela Ledesma.