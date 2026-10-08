Atraparon a la “dealer” de San Jacinto: tenía cocaína fraccionada para la venta
Fue tras un procedimiento de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Tiene 38 años y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una investigación que comenzó durante el mes de agosto permitió allanar en las últimas horas una vivienda en el barrio San Jacinto y aprehender a una mujer de 38 de comercializar estupefacientes al menudeo.
Tras el aval del Juzgado de Garantías N°1 Mar del Plata, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas irrumpió en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 429 y 30 que había sido denunciada como punto de venta de estupefacientes.
En el lugar redujeron a la sospechosa –que registra procesos penales previos- y se secuestraron envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su comercialización, un celular y una cantidad no precisada de dinero.
Autoridades policiales confirmaron que durante el desarrollo de las diligencias asignadas se efectuó la interceptación de compradores, en los denominados cortes previos, y se confirmó la hipótesis de las autoridades judiciales.
La mujer quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán y este jueves será trasladada a Tribunales para declarar ante la fiscal Daniela Ledesma.
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