Se negó a declarar el sujeto que mató a la pareja en el barrio Las Heras

Veinticuatro horas después de la postergación solicitada, el sujeto que mató de un balazo en el cuello a Aylén Rocío Nuñez en el barrio Las Heras se negó a declarar en Tribunales y fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que José Cejas Urbistondo se entrevistó con miembros de la defensa oficial, escuchó la imputación del fiscal Carlos Russo y no quiso dar su versión de los hechos.

Momento de la detención.

El sujeto de 39 años fue detenido el martes pasado tras una breve persecución en inmediaciones de las calles Reforma Universitaria y Güiraldes, apenas unos minutos después de haber atacado a Rocío en la vereda, a metros de la casa que compartían.

El informe preliminar de autopsia confirmó que Núñez recibió un solo disparo a corta distancia en dirección descendente que le atravesó la carótida y la yugular. El personal de Policía Científica pudo rescatar el proyectil empleado que será cotejado con los dos revólveres calibre .32 y .38 secuestrados en el lugar de los hechos.

Otra acusación por homicidio

Cejas Urbistondo tampoco quiso declarar en la causa por homicidio criminis causa y robo agravado por uso de arma de fuego, en poblado y en banda que se tramita en la fiscalía temática de robos a comercios.

Para los investigadores, Urbistondo es uno de los sujetos que a mediados de diciembre del año pasado cuando un par de delincuentes ingresaron al corralón ubicado en Fortunato de la Plaza y Mac Gaul y le dispararon en el rostro a Darío Tapia, para luego escapar con una cantidad no precisada de dinero.

El corralón donde fue asesinado Darío Tapia, en el barrio Bosque Grande.

Por ese hecho fueron aprehendidos dos hermanos y la esposa de uno de ellos, aunque el avance de la causa permite sacar a uno de ellos de la escena del crimen y colocar a Urbistondo.

Este miércoles escuchó al fiscal Fernando Berlingeri decirle los cargos en su contra por ese delito –que prevé una pena de prisión perpetua- y se negó a declarar.