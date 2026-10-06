“Es nuestro compañero de vida”: buscan a Rocko, un perro de 14 años que desapareció en Bosque Alegre

La preocupación crece con el paso de las horas en el barrio Bosque Alegre, donde una familia busca desesperadamente a Rocko, un perro de 14 años que desapareció el domingo por la noche.

Rocko vive junto a su familia en la zona delimitada por Juan B. Justo, 12 de Octubre, Polonia y Reforma Universitaria. En el corazón del barrio hay una plaza a la que suele salir todos los días. “Siempre lo dejamos ahí entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando no hay muchos perros, y después a la noche, entre las 21 y las 23.30”, explicó Florencia en diálogo con 0223.

La familia lo busca desde el domingo a la noche, cuando salió de su casa y no regresó.

Sin embargo, el domingo por la noche ocurrió algo que nunca había pasado. Los padres de Florencia dejaron salir a Rocko y, cuando fueron a buscarlo, ya no estaba.

La familia salió inmediatamente a recorrer las calles del barrio. En medio de la búsqueda, algunos vecinos les dieron una posible pista: habían visto a Rocko junto a unos perros que jugaban por la zona. “Nosotros suponemos que se fue atrás de ese grupo”, contó.

Creen que pudo haberse alejado detrás de un grupo de perros y ofrecen recompensa por información que permita encontrarlo.

Desde entonces, comenzó una búsqueda contrarreloj. Recorrieron el barrio, difundieron su foto, sus datos en redes sociales y siguieron cada información que pudiera acercarlos a él.

Una persona aportó un dato que llevó a la familia hasta la zona de Ruta 88 y Vértiz. “Nos dijeron que lo vieron en una YPF. Mi familia fue para allá y están recorriendo la zona a pie para ver si lo encuentran”, relató.

Un integrante más de la familia

La angustia tiene una razón profunda. Rocko no es simplemente una mascota para la familia: lleva más de una década compartiendo su vida con ellos.

No lleva collar porque nunca logró acostumbrarse.

Un tío se los regaló para Navidad en 2012, cuando apenas tenía dos meses. Desde entonces, creció junto a Florencia y sus hermanas. “Es nuestro compañero de vida, mis hermanas y yo crecimos junto a él”, expresó.

Lo describen como un perro “muy juguetón y cariñoso”, que suele llevarse bien con otros animales. Sin embargo, hay una característica particular: “No se deja tocar por otras personas, por eso no creo que se lo hayan llevado”, explicó.

Cómo reconocer a Rocko

La familia pide prestar especial atención a sus características para poder identificarlo. Rocko es pequeño, gordito y tiene 14 años. Además, cojea un poco de la pata trasera izquierda.

No lleva collar porque nunca logró acostumbrarse, tampoco fue necesario hasta el momento porque no solía alejarse de casa.

Rocko es pequeño, gordito y tiene 14 años. Además, cojea un poco de la pata trasera izquierda.

Ante la posibilidad de que alguien pueda haberlo encontrado, la familia ofrece una recompensa a quien pueda aportar información que permita dar con su paradero. “Lo buscamos todos los días”, contó Florencia, reflejando la desesperación de una familia que espera volver a tener en casa a uno de sus integrantes más queridos.

Cualquier persona que haya visto a Rocko o tenga información sobre dónde puede encontrarse puede comunicarse al 223 421-8283 o al 223 564-4434.

La familia mantiene la esperanza de que alguna de las pistas permita finalmente encontrarlo y que Rocko pueda regresar a casa, donde lo esperan quienes lo vieron crecer durante los últimos 14 años.