Hubo más de 23 mil reclamos por limpieza y recolección en cuatro meses: el 73% fue resuelto por el Emsur
El organismo municipal reforzó los servicios de higiene urbana durante la temporada estival para acompañar el aumento de la demanda.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Durante el primer cuatrimestre del año, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) alcanzó un índice del 73% en la capacidad de respuesta para la resolución de reclamos vinculados a microbasurales, recolección de residuos e higiene urbana en general.
En ese sentido, a las tareas de limpieza que llevan adelante diariamente las áreas de Higiene Urbana y de Prestaciones Privada, encargada de la supervisión de la empresa 9 de Julio, se sumaron refuerzos en los servicios para sostener el orden en espacios públicos y corredores gastronómicos, en función del aumento de la circulación de residentes y turistas durante la temporada de verano.
Según registros del organismo, entre enero y abril se recibieron unos 23.357 reclamos a través de distintos canales de comunicación, vinculados a temas de limpieza y recolección domiciliaria, entre otros.
De ese número, 18.811 (que equivalen al 80% de las solicitudes) correspondieron específicamente al pedido de saneamiento de microbasurales y montículos dispuestos de forma indebida en la vía pública, mientras que unos 13.705 de estos pedidos fueron resueltos satisfactoriamente, alcanzando un nivel de efectividad del 73%.
Con el objetivo de dar respuesta a la demanda y sostener condiciones adecuadas de limpieza, el Emsur cuenta con diversos recursos operativos, entre los que se destacan 16 camiones almejeros con cuadrilla, dos motopalas, cinco camiones (entre cargadores y compactadores) con sus respectivas cuadrillas y dos camiones batea, destinados al saneamiento de microbasurales y la recolección de restos de poda en distintos puntos de la ciudad.
A estos dispositivos se suman la recolección domiciliaria, las barredoras mecánicas, el camión vactor para hidrolavado de espacios públicos y las cuadrillas de barrido manual que trabajan en zonas de alta circulación.
Refuerzos de servicios
Por otro lado, debido a que la ciudad experimenta un incremento significativo de su población en la temporada estival y, en consecuencia, de la actividad comercial, industrial y turística, la entidad municipal implementó un esquema de trabajo continuo orientado a preservar la limpieza y el orden en el espacio público.
En los principales corredores gastronómicos, como Alem, Güemes, Constitución y el microcentro, se intensificaron los operativos de limpieza y recolección de residuos en peatonales, esquinas y aceras, especialmente durante fines de semana y feriados.
En cuanto a los espacios verdes, dispusieron cuadrillas de limpieza manual en plazas fundacionales y en aquellos sectores con mayor afluencia de visitantes.
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