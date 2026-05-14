Hubo más de 23 mil reclamos por limpieza y recolección en cuatro meses: el 73% fue resuelto por el Emsur

El 80% de los pedidos eran por saneamiento de microbasurales y montículos.

Durante el primer cuatrimestre del año, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) alcanzó un índice del 73% en la capacidad de respuesta para la resolución de reclamos vinculados a microbasurales, recolección de residuos e higiene urbana en general.

En ese sentido, a las tareas de limpieza que llevan adelante diariamente las áreas de Higiene Urbana y de Prestaciones Privada, encargada de la supervisión de la empresa 9 de Julio, se sumaron refuerzos en los servicios para sostener el orden en espacios públicos y corredores gastronómicos, en función del aumento de la circulación de residentes y turistas durante la temporada de verano.

Según registros del organismo, entre enero y abril se recibieron unos 23.357 reclamos a través de distintos canales de comunicación, vinculados a temas de limpieza y recolección domiciliaria, entre otros.

De ese número, 18.811 (que equivalen al 80% de las solicitudes) correspondieron específicamente al pedido de saneamiento de microbasurales y montículos dispuestos de forma indebida en la vía pública, mientras que unos 13.705 de estos pedidos fueron resueltos satisfactoriamente, alcanzando un nivel de efectividad del 73%.

Intensificaron los operativos de limpieza y recolección de residuos en peatonales, esquinas y aceras de Alem, Güemes, Constitución y el microcentro.

16 camiones almejeros con cuadrilla

saneamiento de microbasurales y la recolección de restos de poda

recolección domiciliaria, las barredoras mecánicas

Con el objetivo de dar respuesta a la demanda y sostener condiciones adecuadas de limpieza, el Emsur cuenta con diversos recursos operativos, entre los que se destacan, dos motopalas, cinco camiones (entre cargadores y compactadores) con sus respectivas cuadrillas y dos camiones batea, destinados alen distintos puntos de la ciudad.A estos dispositivos se suman la, el camión vactor para hidrolavado de espacios públicos y las cuadrillas de barrido manual que trabajan en zonas de alta circulación.

Refuerzos de servicios

Por otro lado, debido a que la ciudad experimenta un incremento significativo de su población en la temporada estival y, en consecuencia, de la actividad comercial, industrial y turística, la entidad municipal implementó un esquema de trabajo continuo orientado a preservar la limpieza y el orden en el espacio público.

Implementaron cuadrillas de limpieza manual en plazas fundacionales y zonas de alto tránsito peatonal.

Alem, Güemes, Constitución y el microcentro

peatonales, esquinas y aceras

En los principales corredores gastronómicos, como, se intensificaron los operativos de limpieza y recolección de residuos en, especialmente durante fines de semana y feriados.

En cuanto a los espacios verdes, dispusieron cuadrillas de limpieza manual en plazas fundacionales y en aquellos sectores con mayor afluencia de visitantes.