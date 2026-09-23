“17 de Agosto”: dónde queda la plaza que tendrá un nuevo nombre en homenaje al General San Martín

La futura Plaza 17 de Agosto se ubica en el barrio El Martillo.

El proyecto para denominar “Plaza 17 de agosto” a un espacio verde del barrio El Martillo dio un nuevo paso en el Concejo Deliberante, donde la iniciativa del concejal del PRO Julián Bussetti fue aprobada este martes por unanimidad en la Comisión de Educación y ahora continuará su recorrido legislativo en la Comisión de Obras.

La propuesta plantea asignar ese nombre al espacio público ubicado entre las calles Gonzales Chaves bis, Casildo Villar bis, Ricardo Güiraldes bis y Federico García Lorca. Actualmente, los vecinos lo identifican de manera informal como “Plaza Vecinos Procrear El Martillo”, por la construcción de las casas en el marco de ese plan nacional.

La Comisión de Educación aprobó el proyecto por unanimidad.

El avance se produjo luego que el expediente recibiera informes favorables de la Comisión de Monumentos y Esculturas del Emturyc y del Emsur. Ambos organismos se pronunciaron a favor de la iniciativa, aunque los informes remitidos al Concejo fueron concisos y se limitaron a no manifestar oposición a al propuesta.

Con esos avales, la Comisión de Educación dio despacho favorable por unanimidad. El expediente deberá ahora pasar por Obras antes de continuar con su tratamiento en el cuerpo legislativo.

La iniciativa había sido presentada en marzo por Bussetti y tomó como punto de partida una propuesta de los propios vecinos del barrio. Según los fundamentos del proyecto, la elección del nombre surgió de un proceso participativo y busca reemplazar la denominación provisoria vinculada al desarrollo habitacional Procrear por una referencia histórica.

El proyecto es impulsado por Julián Busseti (Pro).

El nombre “17 de agosto” alude a la fecha del fallecimiento del general José de San Martín. En los fundamentos, el proyecto sostiene que la figura del prócer representa un símbolo de unión “fuera de banderas partidarias” y que su incorporación al nombre de la plaza permitiría fortalecer la identidad del espacio.

El expediente también destaca que la Municipalidad se ocupa actualmente del mantenimiento y conservación del predio, que cuenta con juegos y equipamiento destinado a actividades recreativas, deportivas y de socialización.

Para Bussetti, la denominación de los espacios públicos constituye además una forma de fortalecer la identidad barrial y el sentido de pertenencia. En este caso, la propuesta apunta a que el espacio tenga una denominación oficial surgida de la propia comunidad.