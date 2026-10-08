Sin clases: los docentes bonaerenses pararán por salarios y más fondos para la educación

Los alumnos de las escuelas públicas bonaerenses no tendrán clases el próximo jueves 15 de octubre debido a un paro docente de 24 horas convocado en reclamo por un aumento salarial y mayor financiamiento para la educación.

La protesta estará acompañada por una Marcha Federal, que tendrá su principal concentración en la Ciudad de Buenos Aires y se replicará en distintos puntos del país.

La convocatoria reunirá además a docentes y trabajadores de las universidades nacionales, que realizarán ese mismo día la quinta Marcha Federal Universitaria.

La medida se produce en un contexto de reclamos de los gremios bonaerenses por una nueva convocatoria a paritarias. Según Diarios Bonaerenses (DIB), los docentes de la provincia cobraron el salario de octubre sin aumento y los sindicatos reclaman una recomposición.

El reclamo docente

Entre los gremios que adhieren al paro se encuentra Ctera, con Suteba como uno de los principales sindicatos en la provincia de Buenos Aires. También confirmaron su participación la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la nueva Asociación de maestrxs.

Los docentes reclaman pública, salarios dignos, mayor financiamiento educativo, la restitución del FONID y la convocatoria a una paritaria nacional docente. Además se pronuncian en defensa de las jubilaciones y de los derechos laborales conquistados.

Aunque la protesta apunta principalmente contra las políticas y el desfinanciamiento del Gobierno nacional, el paro también se desarrolla en medio de las negociaciones pendientes entre los gremios bonaerenses y la administración provincial.

Será la segunda medida de fuerza docente en apenas dos semanas. El 1° de octubre los maestros ya habían realizado un paro de 24 horas, aunque aquella protesta estuvo motivada por los casos de violencia que se registran dentro de las escuelas.

Marcha Federal Universitaria

La jornada del 15 de octubre tendrá la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, con una concentración frente al Congreso de la Nación y movilizaciones en distintas ciudades.

El sector reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con aval judicial, además de una recomposición salarial urgente para docentes y no docentes.

También piden la actualización de las becas y la defensa del sistema científico nacional frente al desfinanciamiento.