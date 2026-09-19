Inseguridad: los fomentistas avanzan con un plan integral y quieren llevar el Concejo Deliberante a los barrios

La Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó por unanimidad la propuesta impulsada por 49 Asociaciones de Fomento para avanzar en la elaboración de un Plan de Seguridad Integral para el distrito.

La iniciativa contempla la conformación de una comisión de trabajo integrada por representantes de la Municipalidad, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional y la Justicia, con el objetivo de coordinar acciones y que cada sector realice el máximo aporte posible frente a la situación de inseguridad que atraviesa el partido.

La Comisión de Seguridad aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por 49 Asociaciones de Fomento.

Tras el aval de la Comisión de Seguridad, el expediente será girado ahora a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento para continuar con su tratamiento. Luego, deberá ser considerado en una sesión del Concejo Deliberante.

Como parte de la iniciativa, los fomentistas ofrecieron las sedes sociales de 47 entidades vecinales para que los concejales puedan realizar allí reuniones de comisión o incluso sesiones del HCD.

Según explicaron a través de un comunicado, la propuesta busca que esos encuentros se desarrollen en horarios que permitan participar a vecinos que tienen trabajos con horarios fijos y, al mismo tiempo, acercar la actividad del Concejo Deliberante a los distintos barrios. De las 49 asociaciones que acompañan la propuesta, dos no cuentan actualmente con sede propia.

Proponen articular con Municipio, Provincia, Nación y Justicia

Buscan ampliar la mesa de trabajo

Los fomentistas plantearon, además, la posibilidad de incorporar a la futura mesa de trabajo a otras instituciones y organizaciones que durante los últimos días manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad en General Pueyrredon. La intención es reunir diferentes miradas y propuestas para elaborar un plan que contemple aportes de los distintos sectores involucrados.

En paralelo al avance del expediente, las Asociaciones de Fomento tienen previsto comenzar a realizar “Reuniones Barriales” en sus sedes sociales. El objetivo será informar a los vecinos sobre el estado de las gestiones, conocer las problemáticas particulares de cada barrio y recopilar propuestas que puedan ser incorporadas al futuro Plan de Seguridad Integral.

Además, los fomentistas anticiparon que pondrán en marcha una encuesta, tanto en formato virtual como en papel, para ampliar la participación vecinal y reunir información y propuestas de los habitantes de los distintos sectores de General Pueyrredon.