Septiembre se despide con una semana de terror: rigen alertas por tormentas y lluvias en Mar del Plata

Las advertencias climáticas fueron emitidas para el lunes y martes en Mar del Plata.

Después de un fin de semana fresco y con ratos de sol, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas de nivel amarillo para el inicio de la semana, donde reinará el agua.

En principio, para la noche del domingo se prevé que la temperatura descienda hasta los 11° y que se desaten las malas condiciones: chaparrones y fuertes ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) desde el noreste.

El clima empezará a mejorar a partir del jueves en la ciudad, pero el siguiente fiun de semana volverían las lluvias.

Esa combinación se agravará en la madrugada del lunes, para la que el organismo advirtió por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por potentes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

De acuerdo al SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para la madrugada dle lunes y otra por lluvias para la mañana del martes.

A pesar de que el único alerta del lunes es en la madrugada, para la jornada anunciaron una máxima de 14° y una mínima de 10°, junto a precipitaciones continuas, con tormentas aisladas a la mañana, lloviznas a la tarde y chaparrones por la noche.

Por su lado, las intensas ráfagas del noreste se registrarán a la madrugada y la mañana, por la tarde rotarán al sudeste, y a la noche se normalizará la velocidad del viento.

Además, para el martes pronosticaron lluvias durante todo el día y emitieron un alerta amarillo durante la mañana, en la que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros.