Septiembre se despide con una semana de terror: rigen alertas por tormentas y lluvias en Mar del Plata
De movida, se viene una noche y madrugada con tormentas, intensas precipitaciones, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un fin de semana fresco y con ratos de sol, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas de nivel amarillo para el inicio de la semana, donde reinará el agua.
En principio, para la noche del domingo se prevé que la temperatura descienda hasta los 11° y que se desaten las malas condiciones: chaparrones y fuertes ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) desde el noreste.
Esa combinación se agravará en la madrugada del lunes, para la que el organismo advirtió por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por potentes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
De acuerdo al SMN, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.
A pesar de que el único alerta del lunes es en la madrugada, para la jornada anunciaron una máxima de 14° y una mínima de 10°, junto a precipitaciones continuas, con tormentas aisladas a la mañana, lloviznas a la tarde y chaparrones por la noche.
Por su lado, las intensas ráfagas del noreste se registrarán a la madrugada y la mañana, por la tarde rotarán al sudeste, y a la noche se normalizará la velocidad del viento.
Además, para el martes pronosticaron lluvias durante todo el día y emitieron un alerta amarillo durante la mañana, en la que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros.
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