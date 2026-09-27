“Siempre que llueve perdemos todo”: el desesperado pedido de una joven ante la tormenta en Mar del Plata

“Tengo mucho miedo con la tormenta que se viene”, contó la vecina del barrio San Cayetano.

La llegada de una nueva tormenta genera preocupación entre los vecinos de distintos barrios de Mar del Plata, pero para algunas familias las lluvias representan el temor concreto de perder las pocas pertenencias que tienen y quedar nuevamente con el agua dentro de sus casas.

Ese es el caso de Milagros, una joven de 24 años que vive junto a su pareja y su hijo de 2 años en la zona de las avenidas Champagnat y Luro, en el barrio San Cayetano.

En diálogo con 0223, la mujer relató la difícil situación que atraviesa su familia y aseguró que cada vez que llueve sufren inundaciones dentro de la vivienda, lo que se vuelve todavía más preocupante ante las alertas de nivel amarillo por lluvias y tormentas.

Cada vez que hay tormentas, las inundaciones golpean fuerte a las familias marplatenses.

“Siempre que llueve perdemos todo y nos inundamos pasando la cintura. Estamos solitos, no tenemos ayuda de nadie”, contó Milagros, quien explicó que tanto ella como su pareja se encuentran desempleados y que subsisten realizando changas cuando consiguen alguna oportunidad.

La joven contó que tiene especial preocupación por su niño de apenas 2 años y que la situación económica les impide resolver los problemas del inmueble. “Tengo mucho miedo con la tormenta que se viene, no sabemos si vamos a salir de esta”, expresó.

Según relató, las últimas precipitaciones también provocaron que el agua ingresara al interior de la propiedad y alcanzara una altura considerable. “Con esta lluvia que viene se me llueve toda la casa. Odio cuando hay estas tormentas, pierdo todo”, manifestó.

En esa línea, aseguró que en esas situaciones el agua llega “pasando las rodillas” y que teme volver a perder las pertenencias que pudieron conseguir con esfuerzo.

“Perdemos todo nuestro sacrificio por una maldita tormenta. Tengo un bebé de 2 años, no sé qué vamos a hacer otra vez, vamos a perder todas nuestras poquitas cosas”, lamentó.

Es por ese motivo que decidió pedir ayuda para reparar el techo y contar con elementos que le permitan proteger su vivienda. “Cualquier cosa, un granito de arena, así sean $10, nos ayuda”, expresó.

Quienes quieran colaborar económicamente pueden hacerlo a través del alias "gme2512", a nombre de Milagros Nair Benavidez. También indicó que se puede ayudar con chapas y tirantes para reparar el techo. Es posible comunicarse con ellos al 2235810347.

“Ojalá se vaya la tormenta”, escribió la joven madre, quien busca atravesar las próximas lluvias junto a su pareja y su hijo de 2 años sin volver a perder las pocas cosas que tienen.