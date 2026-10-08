Un hombre de 33 años acusado de intentar sustraer elementos del interior de un auto de una empresa de alarmas fue aprehendido por personal policial tras el aviso que dieron vecinos que observaron lo sucedido en una cámara de seguridad.

Rompió uno de los vidrios del rodado.

El hecho ocurrió en San Luis entre 9 de Julio y 3 de Febrero donde el sujeto habría violentado el vidrio de una puerta trasera del vehículo VW Gol: a pocos metros del lugar fue reducido por los oficiales del Comando de Patrullas.

“A pocos metros se secuestraron una caja con artículos para instalación de alarmas, una silla plegable y una bufanda que habría utilizado el imputado”, informaron autoridades policiales.

Robó un kit de alarmas tras romper el vidrio de un auto Sucedió en San Luis casi 9 de Julio. Tiene 33 año y fue notificado de la formación de una causa penal. Un hombre de 33 años acusado de intentar sustraer elementos del interior de un auto de una empresa de alarmas fue aprehendido por personal policial tras el aviso que dieron vecinos que observaron lo sucedido en una cámara de seguridad. El hecho ocurrió en San Luis entre 9 de Julio y 3 de Febrero donde el sujeto habría violentado el vidrio de una puerta trasera del vehículo VW Gol: a pocos metros del lugar fue reducido por los oficiales del Comando de Patrullas. “A pocos metros se secuestraron una caja con artículos para instalación de alarmas, una silla plegable y una bufanda que habría utilizado el imputado”, informaron autoridades policiales. Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de las actuaciones correspondientes y la notificación de la formación de causa al imputado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de las actuaciones correspondientes y la notificación de la formación de causa al imputado.