Video: así cayó el exintegrante de la Banda del Millón y su cómplice tras desvalijar a una jubilada en Playa Grande

Las imágenes de los procedimientos permitieron conocer cómo fueron las detenciones de los dos hombres acusados de haberle robado las llaves a una jubilada de 81 años en el Club Náutico Mar del Plata para después ingresar a su vivienda y sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor.

Tal como adelantó 0223, los operativos fueron realizados este jueves por personal de la DDI Mar del Plata, a partir de una investigación que permitió reconstruir mediante cámaras de seguridad el recorrido de los sospechosos. La causa está a cargo de la UFIJ N°13, del fiscal Mariano Moyano.

Uno de los videos muestra el momento en que Facundo Carro es detenido en inmediaciones de la Estación Ferroautomotora. El sospechoso había salido de su domicilio durante la mañana acompañado por su pareja y dos menores. Los investigadores siguieron sus movimientos hasta la zona de la terminal y aguardaron el momento en que quedara solo para concretar la aprehensión.

Carro es uno de los acusados de haber participado del robo a la jubilada y, además, ya había sido condenado por integrar la denominada “Banda del Millón”, una organización vinculada a robos de viviendas bajo una modalidad similar.

Un operativo en plena calle

El segundo video muestra otro de los procedimientos realizados en simultáneo. En las imágenes se observa a varios efectivos desplegados alrededor de un Mini Cooper, mientras avanzan sobre el vehículo para concretar la aprehensión del otro sospechoso.

El procedimiento se desarrolló en plena calle y terminó con Néstor Fabián Aguirre reducido y detenido por los investigadores. Al momento de su detención, los policías secuestraron 3.400 dólares y un teléfono celular, mientras que también se dispuso el secuestro preventivo de un vehículo de alta gama que no contaba con documentación.

Aguirre fue interceptado en Calabria y Av. Edison.

El Citroen DS 7 secuestrado

El robo que dio origen a la investigación

La investigación comenzó a mediados de agosto, cuando la mujer dejó su Toyota Yaris estacionado en el Club Náutico. Al regresar, descubrió que le habían sustraído las llaves de su vivienda. Cuando llegó a su casa, advirtió que los delincuentes habían utilizado esas mismas llaves para ingresar.

Según la denuncia, le robaron 6.000 dólares, 100 euros y $1.200.000, además de una importante cantidad de joyas, entre ellas una cadena de oro de 150 gramos, anillos, relojes -dos Rolex-, pulseras, cadenas y otros objetos de valor.

El acusado llevaba un morral.

El relevamiento de cámaras permitió establecer, según los investigadores, que Carro habría utilizado un inhibidor para acceder al vehículo de la víctima y luego se habría dirigido junto a Aguirre hasta la vivienda.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados cuatro inhibidores, $2.035.350, 23 llaves correspondientes a distintos domicilios, tres pares de zapatillas y otros elementos. Además, se secuestraron distintos vehículos vinculados a la investigación.

Los dos hombres fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán en el marco de una causa por los delitos de hurto agravado y robo a viviendas.