Abrieron un portón, robaron un auto y los detuvieron

Un hombre de 28 años y una mujer de 38 acusados de abrir un portón y robar un auto fueron aprehendidos por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que tomó conocimiento de la sustracción de un Peugeot 206 del interior de una vivienda en Padre Dutto al 1800 donde entrevistaron al propietario quien manifestó que también le sustrajero distintos elementos pertenecientes al taller.

Minutos después, un nuevo llamado al 911 alertó sobre la presencia de un automóvil gris con sus puertas abiertas y varias personas en Diagonal Gascón y Diagonal Canata: era el vehículo sustraído momentos antes.

La pareja fue aprehendida en el lugar donde secuestraron una cuchilla, un juego de llaves Allen, una soldadora eléctrica, un transformador con alargue de 10 metros y otros elementos pertenecientes al taller. También fueron hallados dentro del rodado una motosierra, una podadora, una visera de color marrón y un pantalón de tela verde, cuya procedencia deberá establecerse en el marco de la investigación.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale dispuso la formación de causa por encubrimiento y el traslado de ambos a Tribunales para prestar declaración.