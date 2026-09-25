Lo abordaron cuando llegaba a su casa y le robaron la camioneta a metros del Comando de Patrullas
El hecho ocurrió el jueves por la noche. Una cámara de seguridad registró el momento.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una Ford EcoSport fue robada este jueves por la noche en el barrio Primera Junta de Mar del Plata, cuando su dueño se disponía a guardarla en el garage de su casa. El hecho sucedió a tan solo tres cuadras de la sede del Comando de Patrullas Sur.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra de Larrea, entre Buenos Aires y Tucumán, cuyas imágenes permiten reconstruir la secuencia del asalto.
En el video se observa cómo el conductor llega a su domicilio y comienza a ingresar la camioneta al garage. En ese momento aparecen dos delincuentes que se acercan rápidamente y lo obligan a descender del vehículo.
Uno de los asaltantes toma el control de la Ford EcoSport y escapa a bordo de ella, mientras que el segundo corre hacia una Volkswagen Amarok. El cómplice sube a la camioneta, donde ya se encontraba un tercer integrante de la banda, y ambos se alejan del lugar.
La secuencia dura apenas unos segundos y muestra la rapidez con la que actuaron los delincuentes, que aparentemente tenían como objetivo apoderarse del vehículo cuando su propietario ingresaba a su vivienda.
El robo ocurrió a apenas tres cuadras de la sede del Comando de Patrullas Sur, ubicada en Tucumán y Laprida. La cercanía con la dependencia policial no impidió que los delincuentes concretaran el robo y escaparan rápidamente de la zona.
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