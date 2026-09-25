Lo abordaron cuando llegaba a su casa y le robaron la camioneta a metros del Comando de Patrullas

Una Ford EcoSport fue robada este jueves por la noche en el barrio Primera Junta de Mar del Plata, cuando su dueño se disponía a guardarla en el garage de su casa. El hecho sucedió a tan solo tres cuadras de la sede del Comando de Patrullas Sur.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra de Larrea, entre Buenos Aires y Tucumán, cuyas imágenes permiten reconstruir la secuencia del asalto.

En el video se observa cómo el conductor llega a su domicilio y comienza a ingresar la camioneta al garage. En ese momento aparecen dos delincuentes que se acercan rápidamente y lo obligan a descender del vehículo.

Uno de los asaltantes toma el control de la Ford EcoSport y escapa a bordo de ella, mientras que el segundo corre hacia una Volkswagen Amarok. El cómplice sube a la camioneta, donde ya se encontraba un tercer integrante de la banda, y ambos se alejan del lugar.

La secuencia dura apenas unos segundos y muestra la rapidez con la que actuaron los delincuentes, que aparentemente tenían como objetivo apoderarse del vehículo cuando su propietario ingresaba a su vivienda.

El robo ocurrió a apenas tres cuadras de la sede del Comando de Patrullas Sur, ubicada en Tucumán y Laprida. La cercanía con la dependencia policial no impidió que los delincuentes concretaran el robo y escaparan rápidamente de la zona.