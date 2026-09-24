Tres detenidos y autos recuperados en cinco allanamientos
Fueron en el marco de una causa por robos agravados y coacción. La medida estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Tres hombres de 27, 38 y 50 años fueron aprehendidos este jueves tras cinco allanamientos simultáneos que personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado realizó en la ciudad.
La medida avalada por el Juzgado de Garantías N°2 se dio tras el pedido que hizo la fiscal Constanza Mandagarán en el marco de una investigación por robos agravados y coacción.
En las viviendas allanadas encontraron un pistolón calibre 14 con pedido de secuestro activo, una pistola Bersa calibre nueve milímetros con numeración suprimida, un revólver calibre .32 con numeración suprimida y 21 municiones de distintos calibres.
Además secuestraron una Renault Stepway, un Volkswagen Bora y una motocicleta Zanella 110 cc con numeración de chasis suprimida, junto con cuatro teléfonos celulares, llaves de vehículos y prendas de vestir de interés para la investigación.
Leé también
Temas
Lo más
leído