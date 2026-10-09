SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Sudestada

Dramático video: rescate de un windsurfista en el mar en plena sudestada

Ocurrió este mediodía frente al Muelle de los Pescadores. Mirá las imágenes. 

El rescate ocurrió frente al Muelle de los Pescadores. Captura video.

9 de Octubre de 2026 13:56

Por Redacción 0223

PARA 0223

Los marplatenses y turistas que caminaban por la costa este viernes fueron testigos del rescate de un hombre que había ingresado al mar a bordo de una tabla de windsurf pero por las adversas condiciones climáticas producto de una fuerte sudestada, debió recibir asistencia.

El hecho ocurrió cerca del mediodía cuando un grupo de personas avisó a las autoridades que un windsurfista necesitaba en forma urgente ser sacado del mar.

 

Testigos contaron a 0223, que los intensos vientos le volaron la vela y lo dejaron a la deriva en medio del mar, rodeado de un fuerte oleaje. “Yo estaba en el Muelle de los Pescadores cuando vi que estaba pidiendo auxilio”, recordó el hombre.

Si bien esta mañana no había ningún alerta meteorológico, las condiciones para practicar deportes acuáticos no eran las ideales. “La verdad es que cómo estaba el mar, es todo un riesgo meterse así porque el oleaje era peligroso", expresó.

En el video se observa como una embarcación de Prefectura rodeó al hombre y luego de unos minutos, pudo rescatarlo.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar