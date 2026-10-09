Dramático video: rescate de un windsurfista en el mar en plena sudestada

Los marplatenses y turistas que caminaban por la costa este viernes fueron testigos del rescate de un hombre que había ingresado al mar a bordo de una tabla de windsurf pero por las adversas condiciones climáticas producto de una fuerte sudestada, debió recibir asistencia.

El hecho ocurrió cerca del mediodía cuando un grupo de personas avisó a las autoridades que un windsurfista necesitaba en forma urgente ser sacado del mar.

Testigos contaron a 0223, que los intensos vientos le volaron la vela y lo dejaron a la deriva en medio del mar, rodeado de un fuerte oleaje. “Yo estaba en el Muelle de los Pescadores cuando vi que estaba pidiendo auxilio”, recordó el hombre.

Si bien esta mañana no había ningún alerta meteorológico, las condiciones para practicar deportes acuáticos no eran las ideales. “La verdad es que cómo estaba el mar, es todo un riesgo meterse así porque el oleaje era peligroso", expresó.

En el video se observa como una embarcación de Prefectura rodeó al hombre y luego de unos minutos, pudo rescatarlo.