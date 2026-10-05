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Adolescente en moto chocó y se fracturó una pierna

Sucedió el domingo a la noche en Luro y Carrillo. Fue trasladado de urgencia al hospital.

El choque ocurrió el domingo a la noche en Luro y Carrillo.

5 de Octubre de 2026 09:11

Por Redacción 0223

PARA 0223

Otro accidente en la noche del domingo, tuvo como protagonista esta vez a un adolescente de 17 años, que resultó herido tras colisionar la motocicleta que conducía con una camioneta Toyota Hilux.

El hecho ocurrió el domingo a la noche en la intersección de la avenida Luro y Carrillo: el menor sufrió  la fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y fue traslado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

"La víctima se encontraba consciente al momento del traslado", informaron autoridades policiales.

Personal de Policía Científica y Tránsito Municipal trabajó en el lugar en el marco de las actuaciones ordenadas por la fiscalía de Delitos Culposos.

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