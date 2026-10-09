La Base Naval de Mar del Plata abre sus puertas por su centenario: cómo visitar los buques de la Armada

La Base Naval Mar del Plata realizará dos jornadas de puertas abiertas este fin de semana largo en el marco de las actividades por su centenario. Durante el domingo 11 y lunes 12 de octubre vecinos y turistas podrán recorrer tres buques de la Armada Argentina y conocer distintas actividades que se desarrollan en la zona naval.

La entrada será libre y gratuita.

De 14 a 19, podrán visitarse el patrullero oceánico ARA “Bouchard” de la División Patrullado Marítimo, el destructor ARA “La Argentina” de la Flota de Mar, y el buque oceanográfico ARA “Austral” de la Agrupación Buques Hidrográficos.

Los asistentes podrán ver también muestras estáticas de destinos con asiento en esta Zona Naval y la Banda de Música del Comando del Área Naval Atlántica hará presentaciones en ambas jornadas.

Las jornadas se realizarán el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, de 14 a 19.

La entrada para el público será libre y gratuita, por el Puesto de Acceso N°7 de la Base Naval Mar del Plata.