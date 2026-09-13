Atención conductores de apps y taxistas: ya se conoce cuándo estará lista la reglamentación

La entidad también solicitó veedores del sector en los operativos de control hacia los conductores de apps.

Después de una reunión con el Ejecutivo municipal, la Federación Nacional de Conductores de Taxis informó este domingo cuando estará lista la reglamentación de la ordenanza que regula a las plataformas de transporte en Mar del Plata.

Según precisaron desde la entidad, durante el encuentro recibieron la confirmación de que el decreto reglamentario para avanzar con la implementación de la norma quedará definido esta semana entrante.

"Hoy podemos decir que nuestro reclamo para poner orden en el transporte público fue recepcionado por el intendente Agustín Neme", señalaron desde la Federación a través de un comunicado firmado por su secretario adjunto, Darío López.

La ordenanza crea un Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad, donde deberán inscribirse las plataformas.

El reclamo de los taxistas se había intensificado durante las últimas semanas, con el pedido de una reunión con el jefe comunal para conocer los avances en torno a la reglamentación.

Entre los planteos, también aparece la necesidad de establecer mecanismos que permitan controlar la actividad de los conductores de aplicaciones y evitar el ingreso de trabajadores provenientes de otras localidades que busquen prestar el servicio en Mar del Plata, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

Los conductores deberán contar con licencia profesional, que tiene que ser emitida por la Municipalidad de General Pueyrredon.

Además, el gremio insistió en el pedido para tener participación en los operativos de control que se realicen una vez que entre en vigencia la reglamentación y solicitó la presencia de "veedores de la Federación en cada operativo".

La normativa que regula las plataformas de transporte en la ciudad había quedado a la espera de su reglamentación por parte del Ejecutivo municipal, una instancia necesaria para definir cómo se implementarán en la práctica las disposiciones aprobadas por el Concejo Deliberante.

De esta manera, el sector aguarda que durante los próximos días se conozcan los detalles del decreto que establecerá las condiciones y mecanismos para la aplicación de la ordenanza, así como los controles que deberán realizarse sobre los vehículos y conductores que trabajen mediante apps.