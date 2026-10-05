"Se observa un total libertinaje en la vía pública": taxistas adelantaron cuándo reglamentarán a las apps de transporte

Desde la Federación Nacional de Conductores de Taxi emitieron un comunicado para informar cuándo sería reglamentada la ordenanza que regula a las plataformas de transporte en General Pueyrredon y amenazaron con presentarse en Legal y Técnica de no haber novedades.

El gremio publicó un nuevo texto para cuestionar la demora del Ejecutivo municipal, del mismo modo que el 22 de septiembre, cuando había anticipado una reunión entre los trabajadores del sector para definir un plan de lucha en caso de no ser reglamentado antes de ese viernes.

Fuerte enojo en taxistas por la demora en la reglamentación de la ordenanza.

Sin embargo, ante la falta de respuestas, este lunes indicaron que el secretario general de la Federación, Miguel González, mantuvo una reunión con el secretario de Legal y Técnica, Mauro Martinelli, quien informó que "la reglamentación estaría disponible el próximo miércoles".

"Esperamos que así sea, ya que no podemos afrontar una nueva temporada sin un marco regulatorio vigente", rezaron en el mensaje difundido.

En ese sentido, manifestaron que "la situación actual es insostenible" y denunciaron que "se observa un total libertinaje en la vía pública, con vehículos que operan bajo la presunción de legalidad, ascendiendo y descendiendo pasajeros incluso en paradas habilitadas".

Desde la reglamentación, los autos o motos particulares no podrán superar los 15 años de antigüedad.

A su vez, desde la entidad remarcaron que mantendrán "de forma orgánica" los canales de diálogo institucional "para evitar conflictos ante los abusos que se verifican a diario" y recordaron que "la ordenanza lleva 110 días desde su salida del Concejo Deliberante y permanece retenida en el área de Legal y Técnica del Municipio".

"De no publicarse la reglamentación en el transcurso de esta semana, el día viernes nos presentaremos con una comisión de 50 compañeros y compañeras ante la Dirección de Legal y Técnica a fin de solicitar explicaciones sobre la demora", adelantaron.