La familia del chofer del Uber asesinado apelará la liberación del acusado

El abogado de la familia de Alberto Rodríguez, Maximiliano Orsini, presentará un recurso de apelación ante la Justicia a la resolución que dispuso la libertad por falta de mérito de Rodrigo Sebastián Pacheco Páez, imputado en la investigación por el homicidio del chofer de Uber en villa La Palangana.

La liberación había sido definida por el Juzgado de Garantías, que rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía al considerar que los elementos reunidos hasta ahora no alcanzaban para sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la participación del acusado en el hecho.

La familia de Rodríguez había acompañado el planteo de la Fiscalía y ahora buscará que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata revise y revoque la resolución.

La valoración de las pruebas

Entre los argumentos expuestos por el magistrado para rechazar la prisión preventiva se encuentran las limitaciones en la calidad de las filmaciones incorporadas a la causa, el alcance del testimonio de una persona que vinculaba al imputado con el homicidio y la falta de elementos concluyentes en las similitudes entre la vestimenta secuestrada y la observada en las cámaras.

También se tuvo en cuenta los registros de las antenas telefónicas y las declaraciones de los familiares de la pareja de Pacheco Páez, que se consideraron compatibles con la versión presentada por la defensa.

Desde la representación de la familia de Rodríguez sostienen que las pruebas deben analizarse de manera integral y no de forma aislada. Según explicó Orsini, uno de los puntos centrales del planteo es que los indicios incorporados a la investigación adquieren mayor fuerza cuando se los examina en conjunto.

En esa línea, el abogado cuestionó que se relativizara el valor de los registros telefónicos por el hecho de que permitieran ubicar al dispositivo en una zona determinada y no en una localización precisa. Para la querella, ello debe evaluarse junto con el resto de las evidencias reunidas.

Orsini consideró además que el estándar de certeza exigido por el juez no se corresponde con esta instancia del proceso. La prisión preventiva no requiere el mismo grado de certeza que una sentencia condenatoria, sino elementos suficientes para sostener la posible participación del imputado.

La causa sigue abierta

La apelación buscará que la Cámara revise los fundamentos de la resolución y determine si corresponde modificar la decisión del Juzgado de Garantías. Cuestionará la valoración de las pruebas por considerarla fragmentada e insuficiente frente al conjunto de los elementos incorporados al expediente.

Desde la representación legal de la familia remarcaron que la libertad por falta de mérito no equivale a una declaración de inocencia ni implica el cierre de la investigación. La causa continúa abierta y la situación procesal del imputado podrá ser revisada a partir de los avances y de las decisiones que se adopten en las próximas instancias judiciales.