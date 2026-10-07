La Corte confirmó las penas a DJ y relacionista público que vendían éxtasis en boliches

Las condenas que la Justicia impuso hace dos años y medio a un DJ marplatense que fue jugador de fútbol del club Aldosivi y un relacionista público por venta de estupefacientes quedaron firmes tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que rechazó por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La resolución la firmaron los tres miembros de la Corte Suprema.

La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme las condenas a cuatro años y ocho meses de prisión a Alberto “Beto” Navarro por los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil; y de cuatro años y cuatro meses a Esteban “Tutti” Freiz por el primero de los delitos.

Según la investigación de más de tres meses a cargo del entonces fiscal de Estupefacientes Leandro Favaro, que incluyó más de quinientas horas de escuchas, filmaciones y tareas de campo, los compradores coordinaban con “Beto” el lugar de encuentro de acuerdo a los horarios del imputado y sus actividades.

Elementos secuestrados.

Tal como informó este medio en enero de 2022, en los allanamientos a cargo de la Dirección de Investigaciones de Crimen Organizado junto con agentes la Estación de Policía Departamental de Seguridad de General Pueyrredón, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (Utoi), Caballería e Infantería se secuestró una gran cantidad de dinero en efectivo, dólares estadounidenses, maquinas contadoras de dinero, celulares, éxtasis en polvo y en forma de pastillas, cristal fraccionado en tubos de plásticos y autos.

En 2024, el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Mar del Plata juzgó y condenó a ambos imputados, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Las defensas recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el máximo tribunal rechazó el recurso y dejó firmes las condenas.