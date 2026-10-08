Por el temporal, un árbol impactó en el techo y destruyó su casa: "Quedamos en la calle"

Una rama se quebró por el temporal y cayó en el techo de la vivienda.

El fuerte temporal de lluvias y vientos causó destrozos importantes en algunos barrios de Mar del Plata. En la mañana del jueves una familia del barrio Juramento sufrió la pérdida del techo de su vivienda, después de que una rama de enormes dimensiones se desprendiera de un árbol y cayera sobre la casa.

"Quedamos en la calle, se rompió todo", lamentó la vecina damnificada en diálogo con 0223 y agregó que allí viven siete chicos, que en este momento están a resguardo de su abuelo. El impacto destruyó el techo y una pared, y ello arrastró la fuerza hacia el interior de la vivienda, destrozando muchos de los elementos de la familia.

En los videos aportados, se puede ver cómo los vecinos intentan retirar las ramas caídas y resguardar las pertenencias de la casa. "Defensa Civil jamás llegó y estamos haciendo lo posible para sacar el árbol del techo", relató la mujer y agregó que con una motosierra terminaron de quebrar el tronco para poder movilizarlo.

En estado de desesperación, la mujer pidió colaboración a la comunidad para juntar el dinero necesario para la reparación. Quienes puedan hacer un aporte económico pueden realizar una transferencia al alias mesa.arbol.nose a la cuenta a nombre de Paola Alejandra Cufré.

Más destrozos después del temporal

Alrededor de las 5.30 un ruido despertó a los vecinos de Brandsen al 7900. “Se escuchó como un estruendo y tembló mi casa. Yo lo primero que salí a mirar por la ventana de mi hijo, pensando que era mi paredón y pensé en el perro. Después, cuando quiero volver a mi habitación, mi hijo me dice: 'Mami, se cayó el árbol'”, relató una vecina.

En diálogo con 0223, Mariana relató que inmediatamente al ver el enorme ejemplar acostado sobre una Renault Kangoo que estaba estacionada, se asustó y fue a ver si estaban bien sus vecinos. “Cayó sobre la camioneta. Pareciera no haberle pasado nada, pero bueno, ya después nos vamos a dar cuenta. Aparentemente habría estado medio podrido, pero no parecía. Lo bueno es que todos estamos bien y no nos pasó nada”, agregó.

Según Defensa Civil, con el apoyo del Emsur y otras áreas municipales, se registraron 35 reclamos e intervenciones, vinculados principalmente a problemas en el tendido de cables y servicios, y de los cuales 13 están relacionados a caídas de árboles o gajos de gran porte sin registrar daños de consideración.

Los barrios con reclamos fueron Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas. No hubo grandes acumulaciones de agua y no hay personas evacuadas. Además hubo siete zonas de la ciudad que quedaron sin luz producto del temporal.