Buscan a un psicólogo de 48 años que desde hace una semana se ausenta a su trabajo y ahora no aparece

Buscan con desesperación a Gonzalo García Saccone, un psicólogo de 48 años cuyo paradero se desconoce desde el lunes 5 de octubre en Mar del Plata. Sus allegados están preocupados porque hace una semana que no se presenta a trabajar y aseguran que no suele ausentarse sin avisar.

Según relataron, un amigo recibió un llamado para advertirle que Gonzalo llevaba varios días sin concurrir a su trabajo. Ante la falta de noticias, fueron hasta su vivienda, ubicada en Belgrano al 4000, y consiguieron una orden para ingresar. Sin embargo, encontraron la casa en buenas condiciones, pero él no estaba.

“Él es psicólogo. Lo llamaron a un amigo para avisarle que hacía una semana no iba a trabajar. No es una persona de faltar ni de irse sin avisar. Fuimos con una orden para abrir su casa y su casa estaba bien pero él no estaba. No sabemos dónde más buscar”, contaron a 0223.

Además, sus allegados señalaron que Gonzalo atravesaba un momento personal difícil tras la muerte de su madre, ocurrida el 19 de abril. “Estaba triste por lo que pasó. No tiene otro familiar, solamente tiene al hermano que vive en España”, agregaron.

Al momento de ser visto por última vez, vestía un jean y un buzo gris melange.

Al momento de ser visto por última vez, vestía un jean y un buzo gris melange.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a establecer el paradero de Gonzalo García Saccone deben comunicarse con la Comisaría Primera a los teléfonos 491-1242 o 495-0085.