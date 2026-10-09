Subastarán la histórica pileta Lafayette de Mar del Plata: cómo será el remate y cuándo se podrá visitar el inmueble

La histórica pileta de la Galería Lafayette, en la esquina de San Martín y San Luis, será puesta en remate después de varios años sin actividad y en el medio de un proceso judicial vinculado con una deuda millonaria de expensas.

La subasta comprende la totalidad de la unidad funcional donde se encuentra el natatorio, que es el espacio donde funcionó el Centro Deportivo Lafayette, que durante décadas recibió a miles de marplatenses para aprender a nadar o practicar deportes acuáticos.

La pileta está cerrada desde el 2019 y actualmente presentan un deterioro importante en sus instalaciones. No se sabe si el futuro de la propiedad estará vinculado al deporte marplatense.

La pileta Lafayette en remate: cómo y cuándo será la subasta

El remate se realizará de manera virtual entre el 5 y el 25 de noviembre del 2026 y tendrá una base de $176.703.206,70. La medida se enmarca en una causa por cobro ejecutivo de expensas iniciada por el consorcio contra la firma Saviga S.A., que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 13 de Mar del Plata.

La unidad registra una deuda de expensas superior a los 64,9 millones de pesos, que deberá afrontar quien resulte comprador, según las condiciones establecidas en la causa judicial.

La encargada del remate es la martillera Patricia Schafer, Registro 2924. Antes de que se lleve adelante, los interesados podrán recorrer las instalaciones. La posibilidad se presenta el jueves 22 de octubre, de 10 a 12, y el viernes 23, de 15 a 17.

Una pileta emblema para el deporte de la ciudad

El natatorio formó parte de la vida deportiva de la ciudad de Mar del Plata durante más de tres décadas. La pileta que ahora se encuentra a la venta y en estado de deterioro, tiene nueve metros de ancho y 25 de largo y fue el lugar donde generaciones de vecinas y vecinos aprendieron a nadar.

Uno de los momentos más destacados de su historia fue en el año 1981, con la incorporación del nadador argentino Luis Alberto Nicolao, quien impulsó una etapa de modernización del complejo y contribuyó a consolidarlo como un lugar reconocido dentro del deporte local.

Los problemas del edificio terminaron sin embargo condicionando su funcionamiento. Un temporal en el 2010 dañó el techo de la pileta, que se desplomó mientras el natatorio estaba en uso. Años después, el complejo cerró definitivamente sus puertas.