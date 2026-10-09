Condenaron a uno de los autores del robo al campeón olímpico Juan Curuchet

Uno de los autores del robo que el campeón olímpico Juan Curuchet sufrió en su casa de Batán fue condenado a siete años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado.

Según la investigación fiscal, Gustavo Gabriel Leiva fue uno de los tres delincuentes que la noche del 8 de octubre de 2023 irrumpieron en una vivienda en inmediaciones de la avenida F y calle C y redujeron mediante amenazas con armas de fuego al ex senador provincial y su pareja.

Fue detenido poco después del hecho.

Los intrusos escaparon con 8000 mil dólares, 400 euros, dos cadenas de oro, anillos, siete relojes, tres pines de oro, medallas, trofeos, una escopeta, una pistola, dos celulares, anteojos, perfumes y electrodomésticos que cargaron en un auto VW Gol de las víctimas. Menos de una hora después personal policial de la Subcomisaría Parque Hermoso halló en la calle Catriel entre Brumana y Camino de las Canteras el rodado incinerado.

A partir de la tarea que hizo el Gabinete de Robos Calificados se pudo establecer que uno de los autores sería un sujeto apodado “Santiagueño” que moraba en la zona de Monte Terrabusi y que se desplazaba en una camioneta Chevrolet modelo S10. En los allanamientos donde detuvieron a Leiva secuestraron varios de los elementos sustraídos en el hecho.

En el acuerdo que presentaron el fiscal Mariano Moyano y el abogado defensor Javier De la Tore también se resolvió su responsabilidad en el daño del rodado incendiado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad y en varios encubrimientos por el hallazgo de bienes sustraídos en otros robos.

Tras descartar cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, se consideró como agravante la nocturnidad en relación al robo de la vivienda.

Gustavo Gabriel Leiva fue condenado a siete años de prisión como co-autor responsable del delito de robo doblemente agravado por su comisión en lugar despoblado y en banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, coautor del delito daño doblemente agravado por su comisión en lugar despoblado y en banda y por ser cometido con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad y cinco hechos de encubrimiento.

Con carácter provisorio se estableció que el vencimiento de la pena impuesta operará el 18 octubre de 2030 porque el causante se encuentra ininterrumpidamente privado de su libertad desde el 19 de octubre de 2023.