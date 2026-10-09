El acusado de retener a la ex y drogarla ya la había golpeado y amenazado de muerte

El hombre 37 años que fue aprehendido el miércoles por personal policial tras la realización de un allanamiento en el barrio Playa Serena en una causa por lesiones y amenazas y que habría retenido a la ex pareja y obligado a drogarse se negó a declarar en Tribunales y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que Fernando Navarro se entrevistó con miembros de la defensa oficial, escuchó los cargos que le imputa la fiscal Graciela Trill y no quiso dar su versión de los hechos.

Momento de la detención.

El operativo que se hizo en la vivienda ubicada en la calle 451 al 1100 fue solicitado por la Unidad Funcional de Intervención temprana en violencia familiar y de género como consecuencia de una investigación que empezó el 25 de septiembre pasado.

Esa jornada, cerca de la medianoche, Fernando Navarro circulaba en un auto Chevrolet Corsa cuando interceptó en calles Tripulantes del Fournier y Cerrito a la ex-pareja y, tras mantener una discusión, le efectuó varios golpes y patadas. Por el ataque, J.F. sufrió una lesión cortante en el labio inferior, un cefalohematoma en región occipital, lesiones escoriativas en el antebrazo izquierdo, un hematoma en mano izquierda y edema en la región lumbar.

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En esas mismas circunstancias Navarro -con la utilización de un arma de fuego de puño que portaba y tenía en su bolsillo-, la amenazó de muerte manifestándole que la iba a matar y que le iba a pegar un tiro. Según establecieron los investigadores, antes de esa fecha través de mensajería de texto de la aplicación WhatsApp le envió varios mensajes con amenazas de muerte.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la comisaría decimotercera junto a efectivos de otras dependencias y el grupo GAD ingresó a la vivienda donde halló a la víctima que denunció haber sido privada de su libertad por el investigado, golpeado y obligado a consumir estupefacientes.

Elementos secuestrados.

Tras secuestrar dos municiones calibre .38, dos calibre .32 largo, cinco gramos de marihuana y dos teléfonos celulares, el investigado se presentó en el domicilio a bordo de una motocicleta y fue aprehendido.

Este jueves no quiso declarar y la fiscalía pidió la conversión de aprehensión en detención para que siga alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán mientras avanza la investigación.