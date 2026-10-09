Montenegro firmó la reglamentación de las apps de transporte en Mar del Plata: qué cambia y qué requisitos deberán cumplir

La firma llega el mismo día en que los taxistas habían vuelto a expresar su preocupación por la demora y advertían que la temporada de verano podía comenzar sin las nuevas reglas.

La regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata dio un paso clave este viernes. El intendente Guillermo Montenegro firmó el decreto reglamentario de la ordenanza que establece las condiciones para el funcionamiento de plataformas como Uber, DiDi y Cabify en el partido de General Pueyrredon, después de meses de reclamos y cuestionamientos por la falta de definiciones.

La firma llega el mismo día en que los taxistas habían vuelto a expresar su preocupación por la demora y advertían que la temporada de verano podía comenzar sin las nuevas reglas en funcionamiento. Con la reglamentación, se abre una nueva etapa para la implementación del marco normativo que el Concejo Deliberante aprobó el 18 de junio.

La ordenanza contempla un plazo de 90 días para que las empresas de tecnología de movilidad se adecuen a las disposiciones. Por eso, la firma del decreto representa un avance administrativo importante, aunque el cumplimiento efectivo de las nuevas condiciones y su fiscalización serán claves para determinar cómo se desarrollará la actividad en los próximos meses.

Qué requisitos deberán cumplir las apps y los conductores

El esquema aprobado por el Concejo Deliberante establece obligaciones tanto para las plataformas digitales como para los vehículos y las personas que prestan el servicio. Entre los requisitos previstos por la ordenanza, los conductores deberán contar con licencia profesional D1 expedida en General Pueyrredon y tener vigente el certificado de antecedentes penales. También deberán acreditar la titularidad del vehículo o contar con autorización para utilizarlo.

En cuanto a los autos, la normativa establece una antigüedad máxima de 15 años, además de la documentación obligatoria para circular, la Verificación Técnica Obligatoria vigente y un seguro específico para el transporte oneroso de pasajeros. Las unidades también deberán contar con una identificación visible que permita reconocer que están afectadas al servicio mediante plataformas digitales.

Las empresas, por su parte, deberán inscribirse en el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad y acreditar domicilio especial y electrónico en el partido. También tendrán la responsabilidad de verificar que los conductores y los vehículos vinculados a sus servicios cumplan con las condiciones exigidas.

Otro punto central es que los viajes deberán contratarse exclusivamente a través de las aplicaciones. La ordenanza prohíbe la captación de pasajeros directamente en la vía pública, una diferencia relevante respecto de la modalidad tradicional de taxis y remises.

La preocupación de los taxistas y el desafío de los controles

La reglamentación se concreta después de una larga espera por parte de los sectores que reclamaban definiciones sobre la convivencia entre los servicios tradicionales y las plataformas digitales. Este viernes, distintos referentes del sector de taxis habían advertido en diálogo con 0223 sobre el riesgo de llegar al verano sin reglas claras, cuestionando la demora del Ejecutivo y con preocupación por la llegada de conductores de otros distritos durante la temporada, además de reclamar mayores controles en la vía pública.

La ordenanza había sido sancionada el 18 de junio, pero su implementación requería completar la reglamentación del Ejecutivo. Esa demora alimentó los cuestionamientos de los taxistas, que insistían en la necesidad de establecer condiciones concretas para el funcionamiento de las aplicaciones antes del período de mayor movimiento turístico. Sin embargo, la nueva reglamentación llega con meses de puesta en práctica y anticipo para la temporada.