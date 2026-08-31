Preocupa el deterioro de los caminos rurales ante las lluvias inminentes

El Colegio de Ingenieros advirtió que la situación de los caminos rurales "está lejos de ser la mejor".

El estado de la infraestructura rural en Mar del Plata genera preocupación entre los trabajadores de cara a las posibles lluvias pronosticadas para el final del invierno. Entre los puntos que podrían verse más comprometidos se encuentran los caminos, por las condiciones en las que están y por las dificultades para llevar adelante obras de manera rápida.

Así lo expresó el presidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Jorge Castellano, en diálogo con Extra FM 102.1. “Esperamos un fenómeno meteorológico de lluvias intensas y ya hoy los caminos no están en el estado que deberían estar”, sostuvo Castellano y explicó que la actividad económica de la región está fuertemente vinculada con la producción agrícola, ganadera y tambera.

Para Castellano es menester pensar la infraestructura desde una perspectiva integral. Según explicó, las necesidades van en aumento cuando crece la demanda sobre los servicios y eso incluye caminos, redes de agua y cloacas, plantas depuradoras y energía, entre otros: “Si se quiere que la economía crezca, la capacidad de esa infraestructura y el estado de esa infraestructura tienen que ser crecientes”.

El titular advirtió que la falta de inversión es "un retroceso" y que la situación actual “está lejos de ser la mejor”. Sin embargo, indicó que la Provincia ha intervenido históricamente en trabajos rurales y urbanos, como la limpieza de arroyos y la construcción de obras de contención, pero que ahora esas intervenciones se ralentizaron o se detuvieron por dificultades financieras.

Y en ese punto remarcó una cuestión clave: una obra hidráulica de gran impacto no puede improvisarse cuando un fenómeno meteorológico se acerca. “La obra hidráulica tiene una cuestión que la hace compleja de solucionar en el corto plazo”, explicó Castellano y argumentó que requieren relevamientos, planificación, elaboración de proyectos, aprobaciones, financiamiento y largos períodos de ejecución.

Las fuertes lluvias inminentes

Castellano consideró que las obras que podrían mejorar la infraestructura frente a un fenómeno climático de las dimensiones que se pronostican no pueden concretarse de inmediato: “Lo que no vamos a poder hacer es mejorar la infraestructura que tenemos con la necesidad que nos va a generar esta tormenta”.

En el mismo diálogo se mencionó el antecedente de Bahía Blanca, en el que, a pesaar de los esfuerzos de la Provincia y el Municipio, todavía quedan pendientes mejoras y ampliaciones de la capacidad de la infraestructura hídrica de la ciudad.

Sin embargo, también criticó la falta de participación del Colegio en los comités de crisis y la falta de comunicación con los mecanismos nacionales encargados de tomar decisiones en relación a esas políticas.

Para cerrar, Castellano reclamó que las intervenciones que se realicen sobre caminos y redes públicas cuenten con la participación de profesionales matriculados ya que el objetivo es que la “obra de infraestructura se haga con la guía técnica necesaria y sin interrupción”.