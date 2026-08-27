Llegada de El Niño a Mar del Plata: realizan obras clave en un barrio para evitar inundaciones

En el contexto de las acciones preventivas frente al impacto del fenómeno meteorológico “El Niño”, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), en conjunto con Obras Sanitarias y el Comité Preventivo de Inundaciones, llevó adelante una serie de obras clave.

Se trata de tareas de infraestructura pluvial en el barrio 2 de Abril destinadas a mitigar el riesgo de anegamientos en el sector norte del barrio y brindar tranquilidad a las familias de la zona.

Las intervenciones contemplaron la creación de un nuevo reservorio diseñado para encauzar y contener el agua excedente. Asimismo, se realizaron tareas de mejora, ampliación y sustitución de caños pluviales en los dos arroyos que atraviesan la zona, permitiendo optimizar el escurrimiento en el sector norte del barrio y prevenir inundaciones ante precipitaciones intensas.

Los trabajos se desplegaron con maquinaria pesada y equipos técnicos especializados del EMVIAL y Obras Sanitarias. El plan integral incluyó el saneamiento y la limpieza profunda de los canales existentes para garantizar un flujo continuo del agua del sector norte hacia el nuevo reservorio por las calles General Belgrano y Jukic con el objetivo de evitar obstrucciones durante los períodos de tormenta previstos.

Desde el EMVIAL remarcaron que estas obras forman parte de un esquema de trabajo permanente en territorio, donde se articulan acciones de forma directa con las comunidades vecinales para identificar prioridades operativas, brindar soluciones de fondo a problemáticas históricas y proteger el entorno urbano de los distintos barrios de General Pueyrredon.