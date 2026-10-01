Robaron caños de gas, vandalizaron las viviendas y dejaron a un barrio entero sin servicio

“Mucha bronca e impotencia”: robaron los caños de gas y dejaron a un barrio sin servicio

Los vecinos del barrio Jorge Newbery vivieron una mañana de terror al descubrir que delincuentes habían robado los caños de gas ubicados en la vereda y dejado a varias familias sin servicio.

A pesar de la presencia de cámaras de seguridad en la zona, los delincuentes no dudaron en cometer el ilícito. “Hoy amanecimos todos los vecinos sin gas y, al ir a ver la cabina, nos dimos cuenta de que se habían llevado todo el bronce”, contó un vecino en diálogo con 0223.

El hecho ocurrió durante la madrugada y, pese a la presencia de cámaras, los delincuentes lograron llevarse el bronce de las instalaciones.

La situación generó bronca, preocupación e impotencia entre los habitantes del barrio, que aseguran que ya no saben qué medidas tomar para evitar este tipo de hechos. “Si ponemos una puerta al medidor, de todas formas la pueden abrir y robarlo de nuevo”, explicaron, ante la dificultad de encontrar una forma efectiva de proteger las instalaciones.

El problema, además, no termina con el robo. Los vecinos ahora deberán reponer los elementos sustraídos para recuperar el suministro de gas, pero aseguran que hacerlo también les genera temor. La posibilidad de que los delincuentes vuelvan a atacar una vez que los materiales sean colocados mantiene en alerta a las familias, que sienten que quedan expuestas y sin herramientas para prevenir un nuevo episodio.

Ahora las familias deberán afrontar la reposición mientras reclaman mayor seguridad.

Mientras esperan una solución, los vecinos reclaman mayor presencia y seguridad en el barrio. Sostienen que este tipo de hechos no solo representa un perjuicio económico, sino que afecta directamente la tranquilidad de quienes viven en la zona y se ven obligados a convivir con el miedo a que sus viviendas vuelvan a ser blanco de la delincuencia.

Por este motivo, pidieron que se refuercen las medidas de seguridad y que se tomen acciones concretas para evitar que los robos continúen. “Somos gente tranquila que no molesta a nadie”, concluyó el vecino, con la preocupación de que lo ocurrido vuelva a repetirse.