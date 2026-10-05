Lunes pasado por agua: cuándo deja de llover en Mar del Plata

El pronóstico anticipa varios días con probabilidad de precipitaciones para Mar del Plata. Foto: 0223.

La segunda semana de octubre arrancó con lluvias en Mar del Plata y el pronóstico no es muy alentador para los próximos días, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo prevé un lunes con un cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones que alcanza entre el 40 y el 70% para toda la jornada. Podría haber lapsos de sol, pero durante escasos momentos del día. Por la tarde podría haber tormentas, incluso extendiéndose por la noche, aunque con menos probabilidades.

Por la mañana se esperan vientos del oeste, rotando al oeste por la tarde y al sur por la noche.

La temperatura máxima llegará a los 19 grados, mientras que la mínima será de 7 grados.

Cómo sigue el tiempo

Para el martes 6, las condiciones continuarán variables, con temperaturas de entre 10 y 19 grados. No habrá lluvias durante la madrugada y la mañana. Pero a la tarde, vuelven las precipitaciones. El viento soplará con intensidad y podrían registrarse ráfagas cercanas a los 50 km/h.

El miércoles 7 seguirá la inestabilidad, con una máxima estimada en 16 grados y una mínima de 11. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40%, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h.

El panorama será similar durante el jueves 8, cuando se prevén lluvias y chaparrones, con temperaturas de entre 12 y 16 grados. El viento podría intensificarse y alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h.

Hacia el viernes 9, las precipitaciones perderían intensidad, aunque todavía existe posibilidad de lluvias. La temperatura máxima será de 15 grados, con una mínima de 11, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h.

Durante el fin de semana, el tiempo presentaría una leve mejoría, aunque persistirían algunas condiciones de inestabilidad. El sábado 10 tendrá temperaturas de entre 10 y 15 grados, con probabilidad de lluvias de entre 10 y 40%.

Para el domingo 11 se espera una máxima de 17 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.