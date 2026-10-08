Desaparecieron las alertas, pero siguen las lluvias y los fuertes vientos en Mar del Plata

Después de dos jornadas atravesadas por el temporal en Mar del Plata, desaparecieron las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pero este viernes continuarán las lluvias y los intensos vientos.

En principio, se espera que el jueves finalice con más chaparrones por la noche, acompañados de 10° y ráfagas del sector sudeste de hasta 59 kilómetros por hora (km/h).

En cuanto al viernes, está previsto que sigan las malas condiciones con lluvias a la madrugada y la noche y lloviznas en la mañana y la tarde, además del mismo viento incesantes de los pasados días.

El finde largo estará opacado por el mal tiempo en Mar del Plata.

Conforme al organismo, las ráfagas del sudeste tendrán velocidades de hasta 50 km/h de manera constante, con picos de 59 km/h durante la tarde.

Por el lado de la temperatura, se proyecta una máxima de 13° y una mínima de 10°, sin variaciones en el termómetro del jueves.

Las precipitaciones y la potencia del viento se repetirán este fin de semana, en el que el SMN anunció un sábado con lluvias y ráfagas del hasta 50 km/h, y un domingo con chaparrones.

El buen tiempo regresaría a la ciudad a partir de la semana siguiente, debido a que pronostican máxima de 15° el lunes y de 16° el martes, ambos nublados pero sin lluvias.